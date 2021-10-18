Возможно укрепление рубля до 70 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 70 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Курс USD/RUB обновил годовые минимумы, опустившись чуть ниже 71 руб./$1. Годовые цели укрепления выполнены, но при таком дорогом сырье пространство для снижения курса все еще остается. Ближайший очевидный ориентир - это круглая отметка 70 руб./$1. При этом поводов для девальвационных импульсов по рублю сейчас нет", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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