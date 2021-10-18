18 октября 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: вероятен рост
Большинство аналитиков прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в понедельник. Причин для разворота растущей тенденции в индексе Мосбиржи, по их мнению, пока нет.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Прошлую неделю российский рынок акций торговался значительно слабее западных аналогов. Причина этого - опережающий рост в предыдущее время. Теперь неплохо было бы возобновить уверенный подъем и покорить отметку 4300 пунктов по индексу Мосбиржи. Утром понедельника внешний фон неоднозначный. С одной стороны, цена на нефть растет, с другой - американские фьючерсы торгуются в легком минусе. Удастся ли возобновить рост лишь на одной нефти? Скорее всего, да".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4265-4280 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4260, 4250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4290, 4300 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее вполне вероятен его дальнейший рост в район 4290-4300 пунктов с очередным обновлением исторического максимума".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в небольшом плюсе на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне. Общий фон по-прежнему благоприятный в плане поддержки восходящего тренда российского рынка акций. Ближайшим ориентиром по индексу Мосбиржи остается район 4300 пунктов. Причин для полного разворота растущей тенденции пока не наблюдается".
"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный, однако российский рынок акций может продолжить рост на фоне дорожающей нефти и металлов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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18 октября 2021 года 19:40
Москва. 18 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже в понедельник вечером; рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая общемировое падение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, но основное движение вниз нацвалюта сделала в первой половине дня, после чего легла в боковой дрейф. читать дальше
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18 октября 2021 года 19:26
Москва. 18 октября. Рынок акций РФ в понедельник просел вместе с мировыми фондовыми площадками после выхода в Китае слабой экономической статистики, также "быков" сдерживала развернувшаяся вниз нефть (Brent не смогла удержать протестированный уровень $86 за баррель); выросли бумаги металлургов и угольщиков, а лидерами снижения выступили акции "АЛРОСА" после отсечки дивидендов. читать дальше
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18 октября 2021 года 19:07
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 19 октября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события:
- число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в сентябре... читать дальше
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18 октября 2021 года 18:56
Укрепление рубля может продолжиться до конца текущего года, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина.
"Рубль продолжает укрепляться относительно евро и доллара, оставаясь лучшей сырьевой валютой 2021 года: EUR/RUB и USD/RUB... читать дальше
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18 октября 2021 года 18:45
Москва. 18 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник умеренно снизились вслед за негативной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне общемирового охлаждения "аппетита" к риску, произошедшего после публикации новой порции макроэкономической статистики в Китае. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными, а активность торгов была пониженной. читать дальше
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18 октября 2021 года 18:43
Финам" рекомендует покупать акции "Северстали" с целевой ценой 2022,76 руб. до осени 2022г, отмечается в комментарии инвесткомпании.
"18 октября "Северсталь" раскрыла операционные результаты и финансовую отчетность по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021г. За 9 месяцев 2021 г. консолидированная... читать дальше
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18 октября 2021 года 18:20
КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с целевой ценой 3000 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.
"Выручка компании в III кв. 2021г выросла на 11,6% по сравнению с III кв. 2021г - до 542 млрд руб. на фоне расширения торговых площадей. По данным... читать дальше
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18 октября 2021 года 17:53
Возможен подъем котировок GDR Mail.ru до уровня 1600 рублей и даже до 1700 рублей за штуку в ближайшее время, при этом риски краткосрочной фиксации прибыли остаются, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
"Mail.ru на прошлой неделе сообщила о... читать дальше
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18 октября 2021 года 17:36
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" нейтрально оценивают долгосрочные перспективы котировок акций Goldman Sachs Group, сообщается в обзоре.
"Выручка инвестбанковского подразделения Goldman Sachs за 3К21 в размере $3,7 млрд оказалась на 90% выше соответствующего среднего показателя компании за... читать дальше
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18 октября 2021 года 17:16
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют позитивную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и подтверждают рекомендацию "покупать" для его бумаг с прогнозной ценой на уровне 280 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"21 октября "НЛМК" представит... читать дальше
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18 октября 2021 года 16:52
Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку на 25 б.п. (до 7%) по итогам заседания в пятницу, 22 октября текущего года, говорится в комментарии Райффайзенбанка.
"Несмотря на повышенный уровень инфляции и инфляционных ожиданий, на наш взгляд, на ближайшем заседании в пятницу регулятор... читать дальше
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18 октября 2021 года 16:35
весторам стоит обратить внимание на акции компаний Halliburton Co. и Abbott Laboratories на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".
Halliburton представит во вторник, 19 октября, финансовую отчётность. Вероятно повышение прогнозов... читать дальше
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18 октября 2021 года 16:14
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги ПАО "Полюс" с целью 14900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: выше 13500 рублей, потенциальная доходность: 10,37%, стоп-приказ: 12890 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Затраты компании на добычу... читать дальше
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18 октября 2021 года 16:06
Москва. 18 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая общемировое падение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. читать дальше
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18 октября 2021 года 15:55
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с целью $165 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,7%, стоп-приказ: $119,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Совет директоров Qualcomm на предыдущей... читать дальше
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