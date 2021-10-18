Утренние прогнозы: вероятен рост

Большинство аналитиков прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в понедельник. Причин для разворота растущей тенденции в индексе Мосбиржи, по их мнению, пока нет.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Прошлую неделю российский рынок акций торговался значительно слабее западных аналогов. Причина этого - опережающий рост в предыдущее время. Теперь неплохо было бы возобновить уверенный подъем и покорить отметку 4300 пунктов по индексу Мосбиржи. Утром понедельника внешний фон неоднозначный. С одной стороны, цена на нефть растет, с другой - американские фьючерсы торгуются в легком минусе. Удастся ли возобновить рост лишь на одной нефти? Скорее всего, да".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4265-4280 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4260, 4250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4290, 4300 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее вполне вероятен его дальнейший рост в район 4290-4300 пунктов с очередным обновлением исторического максимума".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в небольшом плюсе на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне. Общий фон по-прежнему благоприятный в плане поддержки восходящего тренда российского рынка акций. Ближайшим ориентиром по индексу Мосбиржи остается район 4300 пунктов. Причин для полного разворота растущей тенденции пока не наблюдается".

"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный, однако российский рынок акций может продолжить рост на фоне дорожающей нефти и металлов".