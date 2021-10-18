Индекс Мосбиржи начнет торги в понедельник с повышения на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник с повышения на 0,1-0,4%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4265-4280 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4260, 4250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4290, 4300 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее вполне вероятен его дальнейший рост в район 4290-4300 пунктов с очередным обновлением исторического максимума", - прогнозирует Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, полагает эксперт. Косвенное влияние на ход локальных торгов, по его мнению, способна оказать публикация сентябрьской статистики по изменению объемов промышленного производства и уровня загрузки производственных мощностей в США (16:15 МСК).

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