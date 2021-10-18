Уход рубля ниже 70 руб./$1 на текущей неделе маловероятен - "Алор Брокер"

Уход курса рубля ниже уровня в 70 руб./$1 на текущей неделе маловероятен, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль завершила прошлую неделю около отметки 71 руб./$1, где и остается сейчас. Потенциал укрепления рубля есть, не исключено, что пара попробует на прочность "круглую" отметку 70 руб./$1. Скорее всего, на этом рост рубля закончится, - отмечает эксперт. - В пятницу ЦБ примет решение по ключевой ставке. По нашему мнению, с учетом годовой инфляции в 7,6% регулятор пойдет на повышение показателя на 0,5 п.п. Считаем, что это во многом уже заложено в котировки рубля и ОФЗ, поэтому по факту объявления вердикта ЦБ по рублю может пройтись коррекция".

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