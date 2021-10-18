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18 октября 2021 года 09:31

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в пятницу благодаря сильным данным о розничных продажах в США, а также позитивной корпоративной отчетности. Данные министерства торговли США, обнародованные в пятницу, показали неожиданное повышение розничных продаж в сентябре. Показатель вырос на 0,7%, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты прогнозировали его снижение на 0,2%. Кроме того, Минторг пересмотрел с повышением августовские темпы увеличения розничных продаж - до 0,9% с 0,7%. Тем временем, предварительное значение октябрьского индекса потребительского доверия, рассчитываемого Мичиганским университетом, оказалось хуже прогнозов. Показатель опустился до 71,4 пункта с 72,8 пункта в августе, тогда как аналитики ожидали его подъема до 73,1 пункта.

Вместе с тем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли первую сессию этой недели снижением за исключением Австралии. Инвесторы анализируют свежую порцию китайских статданных, показавших замедление темпов экономического роста второй по величине экономики в мире на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках поставок, повышения цен на сырье, а также спада активности на рынке недвижимости. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:30 МСК снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%. Японский Nikkei 225 уменьшился по итогам торгов на 0,15%. Южнокорейский индикатор Kospi к 8:45 МСК опустился на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

Объем ВВП в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Многие эксперты прогнозировали замедление роста китайской экономики в третьем квартале, однако оно оказалось более существенным, чем ожидалось. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.

Объем промпроизводства в КНР в сентябре увеличился на 3,1% в годовом выражении после подъема на 5,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,5%. Сентябрьский рост стал самым слабым с июля 2020 года. Тем не менее розничные продажи в стране в прошлом месяце превзошли прогнозы аналитиков и увеличились на 4,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ускорения темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 3,3% с августовских 2,5%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в понедельник после существенного повышения по итогам прошлой недели. Нехватка природного газа и угля в странах Азии и Европы способствует увеличению спроса на нефть в электрогенерации, и Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергокризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы. Ожидать роста предложения со стороны ОПЕК+ или американского сланцевого сектора в данный момент не стоит, поэтому главным фактором, который сможет ограничить импульс к росту на нефтяном рынке, станет ослабление спроса в ответ на скачок цен.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:08 МСК в понедельник составила $85,7 за баррель, что на 0,99% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 1% - до $84,86 за баррель, что является максимумом на закрытие рынка с 9 октября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $83,41 за баррель, что на 1,37% выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 1,2% - до $82,28 за баррель, максимума с 21 октября 2014 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 3,954 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,742 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 октября вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 726,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,21%), "Роснефть-001Р-04" (+0,19%) и "Альфа-Банк-002Р-10" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "Россельхозбанк-20" (-0,53%), "ГТЛК-001Р-13" (-0,25%) и "Газпром БО-23" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ установил ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-001Р-К105 на 20 млрд рублей со сроком обращения один год на уровне 8% годовых. Сбор заявок на облигации проходил 15 октября. Техразмещение запланировано на 18 октября.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001P-10 на 3,087 млрд рублей на уровне 7% годовых. Cбор заявок на облигации прошел 14 октября. Техразмещение начнется 18 октября.

ООО "ОР" (прежнее название ООО "Обувь России" (MOEX: ORUP)) установило ставку 1-го купона 4-летнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом от 850 млн до 1,5 млрд рублей на уроне 12,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация в течение последнего года обращения. Размещение выпуска начнется 19 октября.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001Р-08 на уровне 9,25% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 15 октября. Объем выпуска пока не раскрывается. Техразмещение запланировано на 21 октября.

"Эр-Телеком" 20 октября планирует собирать заявки на выпуск облигаций серии ПБО-02-01 объемом не менее 7 млрд рублей со сроком обращения 2 года. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 9,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,95% годовых. Техразмещение запланировано на 20 октября.

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) на неделе с 25 октября планирует провести сбор заявок на облигации серии ПБО-07 на сумму 5 млрд рублей со сроком обращения 4 года. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 135 базисных пунктов к сопоставимым ОФЗ. В середине июня " ТМХ полностью разместил выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-06 на 10 млрд рублей по ставке на уровне 8,05% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 8,21% годовых.

ООО "ГТЛК-1520" установило ставку 8-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 8,05% годовых. Компания завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55% годовых. Ставки купонов по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка на дату расчета + 1,3 процентного пункта. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 2,5% от номинала будет гаситься каждый квартал. Облигации размещены в рамках программы серии П01-БО объемом 210 млрд рублей, срок действия программы - 20 лет с момента присвоения идентификационного номера. Облигации в рамках программы могут размещаться сроком на 10 лет.

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 10% годовых. Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Ставка 6-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 3,25%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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