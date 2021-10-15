Рубль усилил рост к доллару и евро в пятницу вечером, обновляя максимумы с июля 2020г, доллар опустился ниже 71 руб

Москва. 15 октября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, при этом доллар опустился ниже 71 рубля; рубль усилил рост к бивалютной корзине, обновляя максимумы с июля 2020 года, благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Курс доллара США составил 70,9725 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 37,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,2775 руб./EUR1, подешевев на 44,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 40,4 копейки - до 76,06 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро на торгах в пятницу связано как с положительной динамикой цен на нефть, так и с активизировавшимся в последние два дня спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, что отражается в росте практически всех европейских и американских фондовых индексов, в том числе российских индикаторов (индексов РТС и МосБиржи). Кроме того, дополнительную поддержку нацвалюте оказывают сформировавшиеся ожидания очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 22 октября (на этот раз аналитики склоняются к тому, что ставка может быть повышена сразу на 50 базисных пунктов - до 7,25% годовых).

Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая неделю ростом более чем на 3% на фоне высокого спроса в условиях глобального энергетического кризиса. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $84,77 за баррель, что на 0,92% выше цены на закрытие рынка в четверг. Ранее в ходе торгов цена контрактов впервые с октября 2018 года поднималась выше отметки $85 за баррель, достигнув $85,1 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени подорожали на 0,98%, до $82,13 за баррель.

Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии заставляет компании активнее использовать нефть и нефтепродукты. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергетического кризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы. Это может привести к быстрому сокращению резервов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), поскольку ОПЕК+ продолжает придерживаться ранее намеченного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно.

"Российская валюта сегодня продолжает движение "на юг" - инвесторы все больше внимания обращают на российский рынок, исторически являющийся бенефициаром высоких цен на энергоносители, тогда как нефть марки Brent сегодня локально торговалась выше отметки $85 за баррель. Интерес к покупкам заметен и в секторе рублевых государственных бумаг, в результате чего доходность 10-летних облигаций снизилась за день на 5 базисных пунктов, до 7,42% годовых, или "минус" 11 базисных пунктов с начала недели", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

По словам операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, рубль находится на максимуме перед крупными дивидендными выплатами на фоне дорогой нефти. Цены на нефть продолжают расти, в результате доллар и евро снижаются к рублю. На следующей неделе предстоит очередное заседание ЦБ РФ, на котором будет принято решение о ключевой ставке. Сомневаться в том, что повышение будет, практически не приходится, вопрос в том, на сколько ее поднимут: на 25 или сразу на 50 базисных пунктов. Возможно, это будет не последнее повышение в этом году, что играет на руку национальной валюте. На этих ожиданиях доходность ОФЗ на этой неделе составила 7,46% годовых для "длинных" облигаций, и 6,95% годовых для "коротких" бумаг.

В свою очередь аналитик Sber CIB Юрий Попов отмечает, что глобальный оптимизм и рост цен на сырье способствуют укреплению рубля. В четверг российская валюта прибавила в цене 0,9%: ее курс пробил важную отметку 71,55 руб./$1, дойдя до 71,4 руб./$1 - это лучшее значение с начала года. Укрепление рубля было обусловлено подорожанием нефти и глобальным оптимизмом, вызванным хорошей отчетностью американских банков за III квартал этого года, благодаря чему основные фондовые индексы резко выросли. Сегодня оптимистичный настрой сохраняется, а котировки нефти достигали $85 за баррель. В итоге рубль протестировал уровень 71 руб./$1.

"Укреплению рубля благоволят цены на нефть, обновляющие свои многолетние максимумы. Немаловажным фактором выступает и рост "аппетита" инвесторов к риску на фоне позитивной отчетности крупных финансовых компаний США, что привело к ралли на американском фондовом рынке и укреплению позиций валют развивающихся стран. В пятницу доллар может протестировать отметку 71 руб./$1 и установить новые минимумы 2021 года", - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

По мнению экспертов Росбанка (MOEX: ROSB), помимо ралли в котировках нефти и газа, а также стабилизации настроений в сегменте акций, рубль мог получить структурную поддержку со стороны геополитики. Завершившийся вчера визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд дал надежду на сближение позиций России и США по ряду вопросов, включая урегулирование конфликта с Украиной. Это обстоятельство способствует, пусть и не окончательному (до разрешения вопроса с санкционными инициативами американских политиков), сужению геополитической премии в рубле и открывает перспективу для временного освоения нацвалютой диапазона 70-71 руб./$1 в паре с долларом.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 16-18 октября на 54,75 копейки, до 71,2371 руб./$1, и опустил курс евро на 60,71 копейки, до 82,7276 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 46,82 копейки по отношению к четвергу и составил 71,1993 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 41,39 копейки и составил 71,2022 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 726,288 млн, из которых $626,818 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 99,47 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 60,79 копейки, до 82,634 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 45,67 копейки и составил 82,6326 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR465,091 млн, из которых EUR119,032 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR346,059 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) умеренно выросли 15 октября относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов лишь слегка подросла. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 13 базисных пунктов - до 7,06% годовых, а по кредитам на семидневный срок - на 8 базисных пунктов, до 7,13% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев увеличилась в пятницу всего на 1 базисный пункт - до 7,39%, 7,78% и 7,83% годовых, соответственно.