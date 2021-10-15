Рынок акций РФ на неделе поднимался к 4300п по индексу МосБиржи, после чего сдал назад

Рынок акций РФ на неделе продолжил рост вслед за мировыми фондовыми площадками на сигналах восстановления глобальной экономики, а также на фоне раллировавших сырьевых рынков (нефть Brent протестировала рубеж $85 за баррель, выросли металлы). Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил максимум, поднявшись вплотную к рубежу 4300 пунктов, после чего скорректировался в рамках выборочной фиксации прибыли игроками. Поддержку рынку акций РФ на неделе оказывало увеличение притока средств нерезидентов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 7 по 13 октября составил $140 млн против $130 млн ранее (лучший результат с марта). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $170 млн против $70 млн ранее (лучший результат с января 2020 года, третья неделя притока).

В период с 11 по 15 октября индекс МосБиржи вырос на 0,6% и составил 4261,82 пункта, индекс РТС прибавил 1,6% и достиг 1891,56 пункта на фоне снижения доллара до 70,98 руб./$1 (-0,9 рубля) и выросшей декабрьской нефти Brent до $84,75 за баррель (+2,6%).

Неделя на рынке акций РФ началась с продолжения роста вместе с сырьевыми площадками (нефть Brent протестировала $84 за баррель, выросли металлы), а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи обновил максимум в районе 4280 пунктов во главе с бумагами Сбербанка (+3,9%) и ВТБ (+3,3%), во "втором эшелоне" лидировали бумаги "Распадской" (+14,3%) и "Селигдара" (+13,1%).

"Распадская" за 9 месяцев 2021 года увеличила чистую прибыль по РСБУ в 55 раз - до 43 млрд рублей, за счет доходов от участия в других организациях (за 9 месяцев этот показатель составил 41,3 млрд рублей). Выручка компании увеличилась на 11%, до 8,5 млрд рублей. Акции "Селигдара" выросли после известий о победе в аукционе на крупнейшее в России золоторудное месторождение "Кючус" в Якутии.

Нефть продолжила рост на фоне активного спроса на топливо в условиях ограниченного предложения. Минэнерго США ранее сообщило, что пока не планирует продажу нефти из стратегического резерва, несмотря на потери в добыче после прошедших в сентябре ураганов.

Во вторник рынок акций завершил день снижением вслед за нефтью, фондовой Азией и Европой, тогда как в США наметился отскок в ожидании квартальных отчетов крупнейших банков; индекс МосБиржи опустился в район 4260 пунктов во главе со Сбербанком (-2,3%) и "Газпромом" (-1,3%), при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний вместе с ценами на золото, а также раллировал ряд региональных энергосбытовых компаний.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,7% с 4,4%, но снизил оценку роста на 2022 год - до 2,9% с 3,1%. Оценка роста мировой экономики в текущем году несущественно снижена - до 5,9% с 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%).

Мировые рынки просели на опасениях усиления инфляции и регулятивного давления в Китае, где власти начали инспекции госбанков и других фининститутов для проверки их связей с частными компаниями, и особенно с теми, которые в последнее время подвергались критике властей. Нефть оставалась вблизи многолетних максимумов на фоне ожиданий, что энергетический кризис в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед зимой в Северном полушарии, будут способствовать дальнейшему росту спроса (в том числе и из-за чрезмерно раздутых цен на природный газ и уголь). При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно. Аналитики Citigroup повысили прогноз стоимости нефти на текущий квартал до $85 за баррель, не исключив скачка и до $90.

В среду рынок акций РФ к закрытию основных торгов отыграл большую часть дневных потерь вместе с нефтью (Brent локально падала к $82,2 за баррель, а вечером отскочила выше $83), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы на фоне статистики об ускорении американской инфляции в сентябре (индекс потребительских цен CPI вырос на 5,4% в годовом выражении, при прогнозах роста на 5,3%), что повышает вероятность скорого сворачивания Федрезервом мер стимулирования. Индекс МосБиржи завершил день выше 4240 пунктов после локального падения в район 4190 пунктов.

Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании "Российской энергетической недели", что административные барьеры, препятствующие скорейшему запуску "Северного потока 2", пока не преодолены. Президент выразил уверенность, что запуск магистрали существенно понизит напряженность и цены на европейском энергетическом рынке.

ММК (-3,1%) снизил продажи в III квартале на 16,8% ко II кварталу, до 2,76 млн тонн. Совет директоров "ЛУКОЙЛа" (-1,2%) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды (за 9 месяцев) в размере 340 рублей на акцию, что совпало с ожиданиями (реестр акционеров закроется 21 декабря). Обновили максимум расписки TCS Group (+3,3%, до 7590 рублей, максимум дня и новый пик - 7677,6 рубля) на корпоративных новостях - Тинькофф банк был включен в список 13-ти системно значимых кредитных организаций Банка России, благодаря активному росту бизнеса Тинькофф, а также обширной клиентской базе.

Беспокойство по поводу того, что скачок цен на уголь и газ в Китае, Индии и Европе усиливает инфляционное давление и может привести к замедлению экономического роста, а значит и к падению спроса на нефть, немного охладило "бычий" тренд на нефтяном рынке.

В четверг рынок акций РФ вечером замедлил рост на фоне отошедшей от локальных максимумов нефти (Brent опустилась ниже $84 за баррель) на статистике Минэнерго США о росте запасов сырья, в то время как внешние фондовые площадки выросли после публикации протокола сентябрьского заседания Федрезерва США. Индекс МосБиржи днем обновил максимум, превысив 4190 пунктов, а к закрытию скорректировался в район 4160 пунктов, при этом в лидерах роста выступили акции ПАО "Полюс" (+4,2%) и "Русала" (+3,1%) на фоне подорожавших металлов. Выросли акции "Интер РАО" (+2,2%) после сообщений об увеличении экспорта электроэнергии в Прибалтику.

Газопровод "Северный поток 2" будет готов для работы в ближайшие дни, оператор магистрали ждет решения германских регуляторов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме "Российская энергетическая неделя". Он также заметил, что коммерческие поставки зависят от решения покупателей получать газ через данную магистраль.

Протокол сентябрьского заседания Федрезерва показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось до 293 тыс. (минимум с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года), при прогнозах снижения до 320 тыс.

Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в пятницу замедлил рост из-за просевших бумаг металлургов и финансовых компаний, в то время как благоприятный внешний фон продолжил оказывать поддержку "быкам" (выросли мировые фондовые площадки, нефть Brent протестировала $85 за баррель). Индекс МосБиржи после скачка выше 4280 пунктов сдал назад и завершил день в районе 4260 пунктов. Лидировали в росте акции "Иркутскэнерго" (+13,1%).

В США индекс производственной активности Empire Manufacturing в октябре снизился до 19,8 пункта, при прогнозах снижения до 25-27 пунктов с сентябрьских 34,3 пункта. Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,7%, при прогнозах снижения на 0,2%.

В период с 11 по 15 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Россети Сибирь" (+28%), "Распадской" (+16%), МКПАО ЭН+ (+16%); хуже рынка оказались акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-7%), "НЛМК" (-5%), ПАО "Русская аквакультура" (-4%).

Динамика рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будет определяться колебаниями нефти и газа, отчетами крупнейших компаний за III квартал (среди российских компаний выйдут отчеты "Северстали", "ММК", "НЛМК"), а также решением ЦБ РФ по ставке 22 октября (ожидается рост ставки на 0,5 п.п.). Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 4200-4330 пунктов, для индекса РТС - 1820-1930 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".