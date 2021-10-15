Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, подъем сдерживал просевший Сбербанк

Москва. 15 октября. Рынок акций РФ завершил пятницу умеренным ростом индексов вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря сильным квартальным корпоративным финотчетам, подъем сдерживался забуксовавшей нефтью Brent на пороге $85 за баррель и просевшими бумагами Сбербанка.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4261,82 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1891,56 пункта (+0,8%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3,8%.

Доллар упал до 70,98 рубля (-0,37 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6-1,6% при снижении доллара на 0,9 рубля.

Подорожали в пятницу акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,6%), "Московской Биржи" (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,8%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), Сбербанка (-1,2% и -1,4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%).

По словам старшего портфельного управляющего "Сбер Управление Активами" Максима Кондратьева, уходящая неделя для российского рынка акций оказалась вполне оптимистичной, поддержку российским эмитентам оказывали растущие цены на газ и нефть. На фоне продолжения растущего тренда нефтегазового сектора индекс МосБиржи на следующей неделе может превысить 4300 пунктов. Ориентир по долларовому индексу РТС - 1840-1900 пунктов.

На внешних фондовых площадках отмечается период высокой волатильности. В Азии преобладает оптимизм после того как Народный банк Китая заявил в пятницу о том, что девелоперы в стране стабильны, ситуация с Evengrade уникальна. На следующей неделе в фокусе инвесторов публикация китайских данных по объему промышленного производства в сентябре и ВВП за III квартал.

Спрос на американские активы усилился в конце недели благодаря сильной макростатистике и корпоративной отчетности, поскольку эти данные указывают на восстановление экономики США. Кроме этих сигналов на рынке появляются первые публичные призывы к действию ФРС: глава JPMorgan требует от Федрезерва начала ужесточения ДКП.

Нефть Brent в конце недели совершает попытку закрепления выше $85 за баррель впервые с 2018 года на фоне ожиданий дефицита предложения из-за роста цен на газ и уголь, которые подстегивают использование нефтепродуктов. Это целевой и мощный драйвер в текущий момент, ведь даже американская статистика, сигнализирующая об увеличении нефтепродуктов в США, не оказала виляния на нефтяные котировки. Однако все эти факторы не являются фундаментально устойчивыми на долгосрочном периоде, поэтому на текущих уровнях цены на нефть представляются перегретыми, считает Кондратьев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынки в целом завершают неделю на оптимистичной ноте после сильных квартальных результатов крупнейших банков США и, в частности, Goldman Sachs в пятницу. Индекс потребительских ожиданий Мичиганского университета в октябре, однако, неожиданно упал с 68,1 до 67,2 пункта.

Нефть Brent в течение сессии обновила максимум с 2018 года ($85,08 за баррель), ближайшее сопротивление находится в районе $87 за баррель. Котировки толкают вверх ожидания сохранения повышенного спроса на нефть в том числе для генерации электроэнергии в условиях скачка цен на уголь и природный газ. Увеличение общемирового аппетита к риску также добавляет сил покупателям и может еще какое-то время поддерживать цены.

Индексы МосБиржи и РТС краткосрочно сняли перекупленность и готовы возобновить восходящее движение, в то время как среднесрочная перекупленность на рынке сохраняется, предупреждая о рисках масштабной коррекции. Инфляционные опасения на мировых рынках временно отошли на второй план, но могут вернуться на рынки в любой момент. Следующая неделя будет более спокойной на макроэкономические события, но в Европе и США при этом продолжится сезон квартальных отчетностей. Покупатели пытаются восстановить аппетит к риску и до появления новых негативных сигналов эта затея может вполне удастся. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 4210-4310 пунктов, считает Кожухова.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин отмечает, что рост рублевых активов в конце недели сдерживался "фактором пятницы".

Нефть Brent обновила трехлетний максимум, но далее скорректировала восходящее движение. Позитивом для рынков выступает более сильная, чем ожидалось, отчетность банков США, хотя она как раз обусловлена беспрецедентными монетарными стимулами, перегревшими биржевые активы. При этом скорое сворачивание стимулов на фоне высокой инфляции отошло на второй план для инвесторов, как и другие ключевые риски. Сохранение огромной ликвидности и непрекращающиеся денежные вливания ключевых центробанков предотвращают усиление пессимизма на биржах.

Учитывая, что рынки уже смирились со скорым началом ужесточения монетарной политики ФРС, а темпы этого процесса известны, выходящая в США сильная статистика (по розничным продажам) воспринимается позитивно. Рынок акций РФ в конце недели выглядел довольно неуверенно, к его технической перегретости и опасениям серьезной коррекции цен на энергоносители добавился фактор пятницы, отмечает Бабин.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, "медведям" стоит помнить, что хребет рынка акций РФ составляют акции нефтегазового сектора, а до ноябрьского заседания ОПЕК обвал цен на нефть маловероятен. Пока же запасы в нефтехранилище США в Кушинге снизились до минимального уровня за пять месяцев. Международное энергетическое агентство заявило, что нехватка газа в Европе и Азии увеличивает спрос на сырую нефть.

МИД РФ считает, что визит госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву прошел продуктивно, "наметились подвижки по ряду вопросов". Смягчение отношений России и США и возможная новая встреча на высшем уровне - это позитив для инвесторов.

Акции "Интер РАО" (5,026 рубля) в пятницу просели в рамках коррекции после роста. Компания увеличивает на 38% поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию, кроме того планирует увеличить экспорт электроэнергии до рекордного уровня 20 млрд кВт/ч. С точки зрения технического анализа, акции "Интер РАО" движутся в рамках повышательного канала с верхней границей 5,2 рубля и нижней 4,55 рубля. "Быки" не оставят попыток пробить уровень 5,2 рубля, чтобы сформировать более агрессивный повышательный тренд, как это было недавно с индексом МосБиржи. Локальный максимум 5,61 рубля выступает техническим сопротивлением. Консенсус справедливой цены, по оценкам фундаментальных аналитиков, составляет чуть ниже 8 рублей - на рынке осталось немного акций с таким большим потенциалом роста, отмечает аналитик.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил накануне, что газопровод "Северный поток 2" фактически готов к запуску, осталось несколько дней для завершения процедуры оформления завершения строительства. Однако есть уверенность, что после запуска газопровода никаких чудес роста бумаг концерна не будет, скорее, инвесторы будут фиксировать прибыль по факту запуска. Поддержка проходит на уровне 358 рублей (20-дневная средняя), далее есть поддержки на 345 руб. и 330 руб., но они пока не актуальны.

В США многие участники рынка видят стратегическую поддержку индекса S&P 500 на уровне 4250 пунктов, но октябрьская волна роста началась чуть раньше, чем индекс снизился до этого уровня. Желающих купить американские акции много, и грядущее ужесточение денежной политики ФРС США их не пугает, отмечает Верников.

В США индексы акций в четверг выросли на 1,6-1,7%, S&P 500 (+1,7%) показал максимальный подъем с марта на фоне превзошедших прогнозы отчетов крупнейших банков США и ряда других компаний.

В пятницу в Азии также преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,4-0,8%) и продолжился рост в США (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и превысил 4460 пунктов).

В США в пятницу вышла разнополярная статистика. Розничные продажи в сентябре выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах снижения на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в августе продажи выросли на 0,9%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее, сообщает Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в октябре снизился до 19,8 пункта при прогнозах снижения до 25 пунктов с сентябрьских 34,3 пункта.

На нефтяном рынке цены в пятницу подросли, завершая в "плюсе" восьмую неделю подряд на фоне дефицита энергоносителей как в Европе, так и в азиатских странах. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,75 за баррель (+0,9% и +1% в четверг), ноябрьская цена WTI - $81,63 за баррель (+1,1% и +1,1% накануне).

За последний месяц цены выросли более чем на 13%, поддерживаемые признаками того, что предложение будет ограничено в течение следующих нескольких месяцев, в то время как скачок цен на газ и уголь привел к массовому переходу на нефтепродукты.

Аналитики Bank of America прогнозируют дефицит предложения на рынке в размере примерно 1 млн б/с, пишет Trading Economics. В то же время эксперты Goldman Sachs полагают, что стоимость Brent к концу этого года может вырасти до $90 за баррель, поскольку на рынке наблюдается "самый продолжительный дефицит за последние десятилетия".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+37,9%), акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+13,1%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+12,3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+7,7%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+5,4%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+3,1%), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+2,9%).

Подешевели бумаги "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-19,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-19,2%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-15,1%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-12,5%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-10,7%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-8,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 92,59 млрд рублей (из них 13,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,38 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,52 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").