Евробонды РФ, демонстрировавшие в начале недели боковую динамику, 13-14 октября заметно выросли в цене

Москва. 15 октября. Российские еврооблигации, демонстрировавшие в начале недели боковую динамику, 13-14 октября заметно выросли в цене вслед за ростом котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries), а в конце недели слегка скорректировались вниз. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного снижения процентных ставок отечественных бумаг по сравнению со ставками американских гособлигаций.

После малоактивного понедельника из-за праздничного дня в США (День Колумба), во вторник котировки российских еврооблигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. С одной стороны, поддержку отечественным бумагам оказывали высокие цены на нефть, а с другой стороны - на рынок давило общемировое снижение у инвесторов "аппетита" к риску. При этом активность торгов сохранилась на низком уровне. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией в США важных данных, в частности, данных по инфляции за сентябрь и протоколов сентябрьского заседания ФРС.

Тенденция к ценовому росту как в секторе отечественных евробондов, так и на рынке американских казначейских обязательств сформировалась в середине недели на фоне возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы. Котировки "длинных" выпусков еврооблигаций России прибавили за день порядка 60-100 базисных пунктов, что транслировалась в снижение доходности на 3-5 базисных пунктов. Такая динамика отечественных долговых бумаг происходила синхронно с ценовым ростом евробондов большинства emerging markets, которые отыгрывали снижение процентных ставок US Treasuries, в частности доходность десятилетнего бенчмарка снизилась в среду на 5 базисных пунктов - до 1,53% годовых.

В свою очередь позитивная динамика базовых активов была обусловлена снижением "аппетита" к риску на мировых рынках и соответствующим ростом спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, каковыми традиционно выступают американские гособлигации. При этом опубликованные в США данные по инфляции за сентябрь были восприняты рынком как увеличивающие вероятность скорого ужесточения монетарной политики ФРС, что негативно в первую очередь для рисковых активов. В результате, их публикация стимулировала дополнительный спрос на US Treasuries и тем самым лишь ускорила повышение котировок евробондов развивающихся стран.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Показатель достиг максимального значения за 13 лет. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали значение индекса CPI в сентябре на уровне 5,3%. Индекс CPI вырос на 0,4% относительно предыдущего месяца (эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,3%). Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,2% за месяц и на 4% за год. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозом аналитиков.

В четверг позитивная ценовая динамика российских еврооблигаций не только сохранилась, но даже усилилась. Котировки "длинных" выпусков еврооблигаций России прибавили за день уже порядка 100-150 базисных пунктов, что транслировалась в снижение доходности на 6-8 базисных пунктов. Причем рост шел на фоне активизации самих торгов, что говорило не о каком-то техническом повышении цен, а о реальных покупках. US Treasuries, напротив, несколько снизили темпы повышения, что привело к некоторому сужению суверенных спредов. Дополнительную поддержку отечественным евробондам оказали высокие мировые цены на российские экспортные товары - нефть, газ, металлы, что ведет не только к росту валютной выручки экспортеров, но и к росту доходов бюджета.

Протокол сентябрьского заседания ФРС показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии. Согласно протоколу, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries - на $10 млрд и ипотечных бондов на $5 млрд. "Некоторые из руководителей Федрезерва заявляли, что предпочли бы сокращать выкуп более быстрыми темпами", - отмечается в протоколе.

В последний день недели ситуация в секторе базовых активов заметно ухудшилась, и котировки US Treasuries развернулись вниз, что негативно сказалось и на динамике российских еврооблигаций, цены которых также перешли к коррекционному снижению. Но это лишь слегка ухудшило недельные результаты долговых бумаг РФ, которые в целом остались позитивными.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году выросли в цене за пять дней на 1,7%, до 135,67% от номинала (их доходность снизилась на 12,5 базисного пункта - до 3,525% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали почти на 2%, до 129,83% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 5 базисных пунктов и составил 193 базисных пункта). Евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 2,1% - до 127,24% от номинала (доходность снизилась на 13,5 базисного пункта, до 3,615% годовых). Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в стоимости 0,33%, подорожав до 111,28% от номинала (доходность снизилась на 7 базисных пунктов и 15 октября составила 2,13% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 0,2%, до 112,51% от номинала (их доходность снизилась на 5,5 базисного пункта, до 1,9% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась по итогам недели, составив 116,22% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 8,5 пункта - до 94,5 базисного пункта).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,03% - до 107,71% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 5 базисных пунктов и составил 55 пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут перейти к умеренному снижению под давлением прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых долговых рынках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, мировые долговые рынки могут вновь оказаться под давлением продавцов из-за опасений скорого сворачивания стимулирующих программ и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, прежде всего Федрезервом США, который может объявить о начале сокращения объемов выкупа облигаций уже по итогам заседания 3 ноября. Вместе с тем некоторую поддержку евробондам России будут оказывать такие факторы, как высокие цены на нефть и профицитное исполнение федерального бюджета РФ.