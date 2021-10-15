"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 80,1 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"ММК" представил сильные операционные результаты за III квартал 2021г. Высокие цены реализации компенсируют слабые продажи, что при 100% коэффициенте выплат обеспечит минимальный дивиденд за 3-й квартал в размере 3,3 руб. на акцию (доходность 4,9%). Низкая вертикальная интеграция в этот раз сыграла на руку компании: двукратное падение цен на железную руду позитивно скажется на себестоимости, а низкие объемы добычи собственного сырья обеспечат защиту от роста НДПИ с 2022г. Также ожидается возвращение "ММК" в индекс в MSCI Russia этой осенью или ближайшей весной, а запуск турецкого актива после длительного простоя даст дополнительные 2 млн т стали к концу 2022г. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг "ММК" с целевой ценой 80,1 руб.", - пишет аналитик Василий Данилов.

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