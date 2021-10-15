"Финам" рекомендует покупать акции Salesforce с целью $322

"Финам" рекомендует покупать акции Salesforce.com Inc. с прогнозной ценой $322 на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции Salesforce, лидирующей компании рынка SaaS, стоят сейчас $273,8. За год они подорожали на 2,5%, почти вернувшись к пиковому значению августа 2020г ($284,5), достигнутому после новости о включении компании в индекс Dow Jones Industrial Average. Консенсус-прогноз аналитиков рос вслед за ценой акций и достиг $314, что на 15% выше текущего значения. Капитализация компании составляет $268 млрд", - отмечают эксперты "Финама".

Они напоминают, что в конце июля завершилось дорогое поглощение бизнес-мессенджера Slack, положившее конец надеждам части инвесторов, что сделка будет отменена. Аналитики полагают, что коммуникационная платформа - необходимый компонент предоставления CRM по SaaS-модели, дающий шанс потеснить Microsoft Teams.

"Однако и осторожное отношение рынка понятно. Мультипликатор P/E высок (109,6), прогнозируемый - 59,2. Однако выручка быстро растет, и мультипликатор PEG составляет 5,8, при том что высоким значением считается 2,0 (как у Microsoft). При этом благодаря высокой и растущей выручке ($23,5 млрд за последние 12 месяцев) мультипликатор EV/Revenue составляет прочную величину 11,7, а P/S - 11,4. Мы ожидаем, что акции Salesforce до конца 2021г подорожают до $287, в течение следующих 12 месяцев мы ожидаем роста стоимости акций до $322. Рекомендация - "Покупать", - резюмируют стратеги "Финама".

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