Цена акций Alcoa может вырасти на 16% в течение года - BCS Express

Цена акций Alcoa Corp. может вырасти на 16% в течение года, полагает аналитик BCS Express Валерий Емельянов.

Эксперт указывает, что компания отчиталась лучше прогнозов, показав самый сильный отчет, как минимум, за пять лет: выручка составила $3,11 млрд против ожидаемых $2,93, прибыль на акцию $2,05 против консенсуса $1,75. Рост продаж в годовом выражении - на 31%.

Емельянов также подчеркивает, что квартальный дивиденд составит $0,1 на акцию, что при текущей котировке дает 0,8% годовых. Байбэк в $0,5 млрд - это еще 5,5% доходности относительно рыночной стоимости компании. На балансе у компании накоплено $1,45 млрд свободных средств. Крупных выплат по долгам не ожидается вплоть до 2027г.

"Alcoa Corp. ожидает позитивный IV квартал, но при этом не меняет своего прежнего прогноза по объему продаж алюминия и глинозема, - отмечает стратег инвесткомпании. - Причина в глобальном дефиците реагентов, в частности кремния и магния. С другой стороны, ожидается, что проблемы с производством будут сдерживать падение цен на готовый металл, которые так и держатся вблизи многолетних максимумов".

Вслед за отчетом акции Alcoa выросли примерно на размер байбэка и продолжают торговаться на премаркете на 5-6% выше закрытия четверга (отчет был опубликован ночью после окончания торгов на NYSE), подчеркивает аналитик. В данное время бумаги подтягиваются к максимуму этого года, куда они уже дважды заходили: в середине и конце сентября.

"Фундаментально у компании есть пространство для роста, - считает Емельянов. - При текущих темпах форвардный P/E остается чуть выше 8, что предельно низко даже по меркам добывающих отраслей. Технически фишка держит восходящий тренд, торгуясь выше 20-, 50- и 200-дневной скользящей средней. Перегрева в котировках нет (RSI=54). С учетом обширной программы байбэка, которая уже была отыграна инвесторами, средние целевые значения по бумаге в ближайшие недели сместятся ближе к $60 за штуку. Это ориентир для акций на год вперед, что дает около 16% потенциального роста".

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