Рубль умеренно дорожает к доллару и евро в пятницу днем, обновляя максимумы с июля 2020г

Москва. 15 октября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине, обновляя максимумы с июля 2020 года, благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Курс доллара США составил 71,18 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,5925 руб./EUR1, подешевев на 12,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 15 копеек - до 76,315 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 16-18 октября на 54,75 копейки, до 71,2371 руб./$1, и опустил курс евро на 60,71 копейки, до 82,7276 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро на торгах в пятницу связано как с положительной динамикой цен на нефть, так и с активизировавшимся в последние два дня спросом глобальных инвесторов на рисковые активы. Кроме того, дополнительную поддержку нацвалюте оказывают сформировавшиеся ожидания очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 22 октября (на этот раз аналитики склоняются к тому, что ставка будет повышена сразу на 50 базисных пунктов - до 7,25% годовых).

Нефть продолжает дорожать в ходе торгов в пятницу на фоне ограниченного предложения и массового переключения энергетических компаний с газа и угля на нефтепродукты. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составила $84,93 за баррель, что на 1,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $82,1 за баррель, что на 0,97% выше итогового значения предыдущей сессии.

Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете по рынку нефти спрогнозировало, что в результате энергетического кризиса спрос на этот энергоноситель к концу года может повыситься до 500 тыс. б/с. Дефицит поставок к январю следующего года, как ожидается, составит 700 тыс. б/с. Наращивание добычи может успокоить нефтяные рынки. Опубликованные в четверг данные министерства энергетики США о том, что добыча в стране выросла на 100 тыс. баррелей в день, до 11,4 млн б/с, а коммерческие запасы увеличились значительно больше, чем ожидалось - до 426,98 млн баррелей, немного охладили рынок и замедлили темпы роста цен. Тем не менее, страны ОПЕК+, будучи крупнейшими поставщиками нефти на рынке, ранее приняли решение оставить темпы наращивания добычи неизменными - на уровне 400 тыс. б/с.

По словам операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, рубль находится на максимуме перед крупными дивидендными выплатами на фоне дорогой нефти. Цены на нефть продолжают расти, в результате доллар и евро снижаются к рублю. На следующей неделе предстоит очередное заседание ЦБ РФ, на котором будет принято решение о ключевой ставке. Сомневаться в том, что повышение будет, практически не приходится, вопрос в том, на сколько ее поднимут: на 25 или сразу на 50 базисных пунктов. Возможно, это будет не последнее повышение в этом году, что играет на руку национальной валюте. На этих ожиданиях доходность ОФЗ на этой неделе составила 7,46% годовых для "длинных" облигаций, и 6,95% годовых для "коротких" бумаг.

В свою очередь аналитик Sber CIB Юрий Попов отмечает, что глобальный оптимизм и рост цен на сырье способствуют укреплению рубля. В четверг российская валюта прибавила в цене 0,9%: ее курс пробил важную отметку 71,55 руб./$1, дойдя до 71,4 руб./$1 - это лучшее значение с начала года. Укрепление рубля было обусловлено подорожанием нефти и глобальным оптимизмом, вызванным хорошей отчетностью американских банков за III квартал этого года, благодаря чему основные фондовые индексы резко выросли. Сегодня оптимистичный настрой сохраняется, а котировки нефти приближаются к $85 за баррель. В итоге рубль протестировал уровень 71,1 руб./$1. Вероятно, позитив на рынках сохранится, а нефть может преодолеть отметку $85 за баррель. В этих условиях рубль продолжит дорожать и закрепится вблизи отметки 71 руб./$1.

"Укреплению рубля благоволят цены на нефть, обновляющие свои многолетние максимумы. Немаловажным фактором выступает и рост "аппетита" инвесторов к риску на фоне позитивной отчетности крупных финансовых компаний США, что привело к ралли на американском фондовом рынке и укреплению позиций валют развивающихся стран. В пятницу доллар может протестировать отметку 71 руб./$1 и установить новые минимумы 2021 года", - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"Рубль укрепляется на фоне глобального усиления спроса на рисковые активы, а продолжившийся рост нефтяных цен оказывает дополнительную поддержку. Сегодня курс доллара снижается на 0,2% и находится уже около 71,15 руб./$1, что является минимальным уровнем с июля 2020 года. Другие валюты emerging markets двигаются разнонаправленно. На следующей неделе у нацвалюты есть все шансы протестировать отметку 71 руб./$1, дополнительную поддержку рублю окажет начало налогового периода", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По мнению экспертов Росбанка (MOEX: ROSB), помимо ралли в котировках нефти и газа, а также стабилизации настроений в сегменте акций, рубль мог получить структурную поддержку со стороны геополитики. Завершившийся вчера визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд дал надежду на сближение позиций России и США по ряду вопросов, включая урегулирование конфликта с Украиной. Это обстоятельство способствует, пусть и не окончательному (до разрешения вопроса с санкционными инициативами американских политиков), сужению геополитической премии в рубле и открывает перспективу для временного освоения нацвалютой диапазона 70-71 руб./$1 в паре с долларом.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) умеренно выросли 15 октября относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов лишь слегка подросла. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 13 базисных пунктов - до 7,06% годовых, а по кредитам на семидневный срок - на 8 базисных пунктов, до 7,13% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев увеличилась в пятницу всего на 1 базисный пункт - до 7,39%, 7,78% и 7,83% годовых, соответственно.