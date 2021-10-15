"Финам" рекомендует покупать акции Qualcomm с целью $189,89

"Финам" рекомендует покупать акции Qualcomm Inc. с прогнозной ценой $189,89 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 54,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы оптимистично оцениваем перспективы производителя процессоров Qualcomm Inc., чьи продукты используются в мобильных устройствах, сетевом и широкополосном шлюзовом оборудовании, бытовой технике, электронике. Крупнейшими покупателями Qualcomm являются Apple, Huawei, Guangdong OPPO Mobile Telecommunications, BBK Communication Technology, Samsung и Xiaomi. Глобальная адаптация технологий 5G создает значимый драйвер роста для Qualcomm. Рост объемов выпускаемой продукции, работа которой основана на 5G, не будет ограничиваться исключительно смартфонами и продолжит расширение в сегменты автомобильной промышленности и интернета вещей", - отмечают аналитики "Финама".

Они подчеркивают, что прогноз по темпам роста рынка технологий беспроводной связи колеблется на уровне 15% в период 2021-2026гг с достижением оценки $ 130-150 млрд к 2026гг. Расширение в индустрии производства автомобильных чипсетов, интернета вещей (в частности, гейминга, аудиотехнологий и "умной" инфраструктуры), а также географическая экспансия станут главными целями исследовательских программ и рыночной политики Qualcomm в ближайшие годы.

"Одним из ближайших сюрпризов для рынка может стать презентация процессора Qualcomm Snapdragon 898, которая должна состояться до конца 2021г, - полагают стратеги инвесткомпании. - Snapdragon 898 станет ядром флагманов следующего поколения и, по информации Digital Chat Station, может увеличить производительность в среднем на 20% относительно ведущих смартфонов предыдущего поколения".

Выручка Qualcomm за III квартал 2021 финансового года, завершившегося в конце сентября, выросла в годовом выражении на 64,7%, а чистая прибыль за аналогичный период подскочила на 139,9%, констатируют эксперты.

Qualcomm Inc. - американская компания, специализирующаяся на технологиях беспроводной связи и системах на кристалле (SoC). Ее продукция используются в смартфонах, сетевом и широкополосном оборудовании, бытовой технике, электронике и других устройствах.

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