Финрезультаты за 3К21 придадут импульс росту котировок акций Bank of America - "Инвестиционный банк Синара"

Опубликованная финансовая отчетность за 3К21 придаст импульс росту котировок акций Bank of America, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Опубликованные в четверг финансовые результаты Bank of America Corp. за 3К21 оказались высокими: чистая прибыль выросла на 58% г/г до $7,26 млрд или $0,85 на акцию (при консенсус-прогнозе FactSet на уровне $0,71). После появления новостей акции банка прибавили в цене 4,5%. Банк высвободил $1,1 млрд из резервов, сформированных на случай потерь по кредитам из-за пандемии. Выручка выросла на 12% г/г. Доходность на основной капитал (ROTCE) составила 16% - это очень высокий показатель для крупного банка. Прибыль банка резко выросла в 3К21 во многом благодаря тому, что экономика США быстро оправилась от вызванной пандемией рецессии", - отмечают аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

Эксперты указывают, что общая сумма непогашенных кредитов снизилась по сравнению с прошлым годом, и отмечают традиционно высокое качество кредитов банка - в отчетном периоде чистые списания упали до 20 б.п. от среднего размера ссуд.

"Мы видим признаки растущего аппетита потребителей и предприятий к заимствованиям - они тратят намного больше, чем до пандемии, создавая условия для дальнейшего роста прибыли банка. На долгосрочную перспективу мы позитивно оцениваем акции Bank of America и считаем, что вышедшая отчетность придаст импульс росту котировок", - резюмируют аналитики инвестбанка.

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