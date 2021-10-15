"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 550 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,8%, стоп-приказ: 412 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что сильной стороной "Газпром нефти" является эффективная нефтепереработка. До 2025г компания планирует нарастить глубину переработки с 86% до 95%, а выход светлых нефтепродуктов - с 66% до 80%, что дополнительно повысит эффективность данного сегмента. Источником для дополнительного апсайда могло бы стать SPO со стороны "Газпрома". Это бы повысило ликвидность и привело к включению в индекс MSCI Russia. Однако пока "Газпром" не планирует продажу акций своей нефтяной "дочки", ссылаясь на их низкую цену.

"С технической точки зрения бумага торгуется в растущем боковом канале. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 550 рублей. При покупке на 12,75% и выставлении стоп-заявки на уровне 490 рублей риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 2", - указывают аналитики "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.