Рубль будет торговаться в диапазонах 71-71,8 руб./$1 и 82,5-83,1 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль будет торговаться, вероятно, в диапазонах 71-71,8 руб./$1 и 82,5-83,1 руб./EUR1 на следующей неделе, полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

"Рубль укрепился перед крупными дивидендными выплатами на фоне дорогой нефти. На следующей неделе предстоит очередное заседание ЦБ РФ, на котором будет принято решение о ключевой ставке. Сомневаться в том, что повышение будет, практически не приходится. Вопрос в том, на сколько ее поднимут: на 0,25 или сразу на 0,5 п.п. Возможно, это будет не последнее повышение в этом году, что играет на руку национальной валюте. На международной арене пока затишье - разногласия вокруг "Северного потока 2" пока вышли из повестки, основной темой для новостей на этой неделе стало подписание американским президентом Байденом указа о повышении лимита госдолга США. Ожидаемые курсы на следующую неделю - 71-71,8 руб./$1 и 82,5-83,1 руб./EUR1", - отмечает эксперт в комментарии.

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