ПСБ рекомендует покупать акции Интер РАО с прогнозной ценой 5,64 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Интер РАО" с прогнозной ценой на уровне 5,64 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Интер РАО" с 15 октября увеличивает на 38% поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию и повышает прогноз экспорта электроэнергии в 2021 году до 20 млрд кВт.ч, что связано в основном с планами Китая по наращиванию закупок электроэнергии, - пишут эксперты ПСБ. - Мы считаем, что это положительные новости для компании. По итогам года прогнозируем рост операционных и финансовых показателей. Рекомендуем покупать акции "Интер РАО", целевой уровень - 5,64 руб. за бумагу".

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