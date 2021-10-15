"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций UnitedHealth

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций UnitedHealth Group с прогнозной ценой на уровне $451 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Результаты UnitedHealth за третий квартал 2021 года мы оцениваем позитивно и считаем, что компания продолжит демонстрировать стабильный рост выручки и EPS до конца текущего года. Рост выручки удается поддерживать за счет региональной экспансии и привлечения новых клиентов, а меры оптимизации и ослабление негативного влияния пандемии COVID-19 благоприятно влияют на рентабельность. Сохраняем целевую цену на уровне $451 за акцию с рекомендацией "покупать" и рейтингом "на уровне рынка", - отмечает аналитик Илья Зубков.

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