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15 октября 2021 года 11:36

Рынок акций РФ после позитивного открытия замедлил рост из-за просевших металлургов и Сбербанка

Москва. 15 октября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в пятницу замедлил рост из-за просевших бумаг металлургов и финансовых компаний, в то время как благоприятный внешний фон продолжает оказывать поддержку "быкам" (растут мировые фондовые площадки, нефть Brent протестировала $85 за баррель). Индекс МосБиржи после скачка выше 4280 пунктов сдал назад к 4260 пунктам.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 4262,91 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1885,63 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,9%.

Доллар просел до 71,23 рубля (-0,12 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,6%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,7%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), Сбербанка (-0,5% и -0,6% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, внешний фон утром в пятницу выглядит отчетливо позитивным: азиатские фондовые индексы растут вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть. Некоторые крупнейшие банки Китая снижают требования к ипотечным заемщикам, сообщил Bloomberg.

Текущий сезон квартальной корпоративной отчетности - седьмой с начала пандемии. По данным Bloomberg, по результатам предыдущих шести подобных периодов индекс S&P 500 в среднем рос на 4%.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, ситуация на мировых рынках в пятницу указывает на дальнейшее развитие позитивных настроений. Вечером ожидается публикация предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета за октябрь, который может оказаться сильным. В то же время испортить оптимизм могут данные по розничным продажам в США за сентябрь, которые могут показать снижение по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, негативный эффект от данной статистики может оказаться ограниченным, а преобладание покупок на мировых рынках сохранится в течение дня, считает аналитик.

По оценке главного аналитика "Алор брокера" Алексея Антонова, финансовые рынки накрыла "зеленая волна". Никаких новых причин для роста нет, просто рынки вошли в стадию высокой волатильности, когда выходить из бумаг жалко из-за продолжающих поступать в мировую экономику новых денег, а открывать новые среднесрочные позиции страшно из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками мира.

Рынок акций РФ в конце недели выглядит блекло, особенно настораживает проседающий Сбербанк (MOEX: SBER), который традиционно выступает неким индикатором отношения нерезидентов к рублевым активам. Однако нефть продолжает подъем, что тянет за собой вверх тяжеловесную российскую "нефтянку". В этой связи наиболее интересно выглядят акции "Роснефти". Стало известно, что компания продает консорциуму Vitol и MME 5% в проекте "Восток Ойл", только один который оценивается чуть ли не дороже, чем вся "Роснефть". Бумагу стоит спекулятивно докупать на просадках до тех пор, пока цены на нефть не начнут разворот вниз. Продолжается плавный рост акций "Норникеля" - до первого сопротивления на уровне 24 тыс. руб. бумаге нужно еще пройти 1 тыс. руб.

Золото пока не может преодолеть отметку $1800 за тройскую унцию, хотя она и не является техническим сопротивлением. Однако это не повод для сокращения среднесрочных позиций по акциям золотодобывающих компаний. Возобновление роста золота ожидается в ближайшие дни.

В целом можно ожидать продолжения роста российского рынка акций, индекс МосБиржи может протестировать на прочность отметку 4300 пунктов, которая выступает локальной целью роста. Сдерживающим фактором для роста МосБиржи выступает укрепление рубля, что негативно влияет на бумаги экспортеров, отмечает Антонов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, значимых технических препятствий для развития повышения индексов МосБиржи и РТС и тестирования психологических важных уровней 4300 и 1900 пунктов в конце недели не наблюдается.

Тенденции предыдущих сессий в контексте покупок акций сырьевого и электроэнергетического секторов, скорее всего, сохранятся, но дальнейшее краткосрочное повышение золотодобытчиков будет под вопросом до закрепления золота выше сопротивления $1805 за унцию. В пятницу макроэкономические риски сосредоточены вокруг потенциально более слабых розничных продаж США за сентябрь. В остальном российским активам по-прежнему помогают расти высокие цены на энергоносители и металлы. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 4230-4330 пунктов, считает Кожухова.

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин полагает, что позитивный сантимент в сырье поддерживается общим оптимистичным настроем на фоне наблюдаемого на этой неделе роста рынков акций и облигаций развитых стран. Если нефти Brent удастся закрыть неделю выше $84 за баррель, то далее цели роста сместятся к максимуму за последние 13 лет - $86,7 за баррель. Сложившаяся картина остается растущей, пока котировки находятся выше области $77,5-79 за баррель - это зона ближайшей существенной поддержки.

Добыча нефти в США увеличилась до уровня 11,4 млн б/с, то есть лишь к середине октября практически полностью удалось отыграть негативный эффект от урагана "Ида" (до урагана в стране добывалось 11,5 млн б/с).

С ростом цены Brent увеличивается и масштаб бэквордации. Разница в цене между ближайшим фьючерсом и контрактом с поставкой через 12 месяцев достигла максимального уровня с 2013 года - $7,6. То есть на горизонте года рынок закладывает снижение на 9%. Отчасти столь высокая разница является еще и результатом хеджирования: крупные участники продают дальние контракты, чтоб зафиксировать высокие цены, отмечает Карпунин.

В США индексы акций в четверг выросли на 1,6-1,7%, S&P 500 (+1,7%) показал максимальный подъем с марта на фоне превзошедших прогнозы отчетов крупнейших банков США и ряда других компаний.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 36 тыс. - до 293 тыс., минимума с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 320 тыс.

В пятницу в Азии также преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

На нефтяном рынке цены в пятницу растут, завершая в "плюсе" восьмую неделю подряд на фоне дефицита энергоносителей как в Европе, так и в азиатских странах. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $84,87 за баррель (+1% и +1% в четверг), ноябрьская цена WTI - $81,55 за баррель (+1% и +1,1% накануне).

За последний месяц цены выросли более чем на 13%, поддерживаемые признаками того, что предложение будет ограничено в течение следующих нескольких месяцев, в то время как скачок цен на газ и уголь привел к массовому переходу на нефтепродукты.

Аналитики Bank of America прогнозируют дефицит предложения на рынке в размере примерно 1 млн б/с, пишет Trading Economics. В то же время эксперты Goldman Sachs полагают, что стоимость Brent к концу этого года может вырасти до $90 за баррель, поскольку на рынке наблюдается "самый продолжительный дефицит за последние десятилетия".

Локальное давление на рынок накануне оказали данные Минэнерго США об увеличении запасов нефти на прошлой неделе на 6,09 млн баррелей (ожидался рост на 0,9-1,05 млн). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,4 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+23,5%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+21,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (15,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+13,1%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+5,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,7%), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+2,8%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-11,8%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-10,5%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-9,5%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-5,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-5,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,41 млрд рублей (из них 2,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,97 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,13 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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