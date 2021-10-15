Ставка на дальнейшее сильное укрепление рубля пока преждевременна - "Универ Капитал"

Ставка на дальнейшее сильное укрепление курса рубля по отношению к доллару пока преждевременна, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов инвестиционной компании "Универ Капитал" Артем Тузов.

"Рубль по отношению к доллару за неделю значительно укрепился но ставить на его дальнейшее укрепление, на наш взгляд, преждевременно. Возможно, этот тренд закончится на следующем повышении ключевой ставки ЦБ РФ. К концу года мы видим курс на уровне 73 руб./$1. Рассчитывать на то, что рубль к доллару укрепится к допандемийным уровням в 60-62 руб./$1 пока не стоит. Экономике РФ выгоден слабый рубль, при котором зарабатывают экспортные корпорации, а государство забирает свой экспортный налог. Поэтому укрепление национальной валюты скорее стоит использовать для наращивания позиций в валютных инструментах", - пишет эксперт в комментарии.

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