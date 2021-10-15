.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Возможно закрепление цены нефти в диапазоне $85-86,5/барр. в пятницу - ПСБ
.
15 октября 2021 года 11:34
Возможно закрепление цены нефти в диапазоне $85-86,5/барр. в пятницу - ПСБ
Возможно закрепление цены нефти марки Brent в диапазоне $85-86,5 за баррель в пятницу, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Цены на нефть марки Brent после некоторой паузы снова продолжают расти. Значимых поводов, как обычно, нет, только общий позитивный сантимент в сырье: индекс BCOM в четверг обновил пики с 2015 года. Статистика по запасам от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 6,02 млн барр., тогда как запасы бензинов сократились на 1,96 млн барр., дистиллятов - на 0,02 млн барр. Полагаем, что цены на нефть могут в пятницу попытаться закрепиться в зоне $85-86,5 за баррель. Впрочем, мы по-прежнему считаем рынок нефти перегретым и опасаемся, что слишком высокие цены на сырье приведут к дальнейшему всплеску инфляционных ожиданий, затормозят потребительскую активность, что впоследствии обернется рисками торможения мировой экономики", - отмечает аналитик ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
15 октября 2021 года 12:49
Возможно резкое повышение ключевой ставки Банка России до конца текущего года, говорится в обзоре Уралсиба. "Сейчас кажется вполне вероятным сценарий, при котором ЦБ до конца текущего года резко повысит ключевую ставку, что позволит добиться замедления инфляции и дает шанс на начало цикла снижения... читать дальше
.15 октября 2021 года 12:24
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "Детского мира" с прогнозной ценой на уровне 168 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Мы положительно смотрим на операционные результаты "Детского мира" за третий квартал 2021 года. Он увеличивает долю онлайн-продаж (среди ритейлеров у... читать дальше
.15 октября 2021 года 11:55
Ставка на дальнейшее сильное укрепление курса рубля по отношению к доллару пока преждевременна, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов инвестиционной компании "Универ Капитал" Артем Тузов. "Рубль по отношению к доллару за неделю значительно укрепился но ставить на его... читать дальше
.15 октября 2021 года 11:36
Москва. 15 октября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в пятницу замедлил рост из-за просевших бумаг металлургов и финансовых компаний, в то время как благоприятный внешний фон продолжает оказывать поддержку "быкам" (растут мировые фондовые площадки, нефть Brent протестировала $85 за баррель). Индекс МосБиржи после скачка выше 4280 пунктов сдал назад к 4260 пунктам. читать дальше
.15 октября 2021 года 11:18
Значимых препятствий для теста 4300п и 1900п по индексам Мосбиржи и РТС в пятницу нет - "Велес Капитал"
Значимых технических препятствий для развития повышения и тестирования психологически важных уровней в 4300 пунктов и 1900 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно в настоящее время нет, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российские фондовые индексы,... читать дальше
.15 октября 2021 года 10:57
Бумаги Полюса, Polymetal и Petropavlovsk привлекательны для покупок в текущий момент - "Алго Капитал"
Бумаги "Полюса", Polymetal и Petropavlovsk привлекательны для покупок в текущий момент, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Лучше рынка в четверг торговались бумаги компаний, добывающих драгметаллы - "Полюс", Polymetal и Petropavlovsk. Указанная... читать дальше
.15 октября 2021 года 10:38
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Hugo Boss, Inditex и Richemont, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "После сильных результатов LVMH в начале недели нам продолжают нравиться Hugo Boss (по предварительным результатам за третий квартал 2021 года эмитент... читать дальше
.15 октября 2021 года 10:15
Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к нижней границе диапазона 7,4-7,5% годовых в течение торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Доходность 10-летних ОФЗ в четверг снизилась до 7,47% (минус 2 б.п.) годовых, констатирует эксперт банка.... читать дальше
.15 октября 2021 года 09:59
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность, макростатистика и международные конференции: - X5 Retail Group и "АЛРОСА" опубликуют операционные показатели; - В США выйдут данные по розничным продажам,... читать дальше
.15 октября 2021 года 09:47
Рубль обладает потенциалом укрепления до 71 руб./$1 на торгах в пятницу и, возможно, даже ниже, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Пара доллар/рубль обновила минимумы 2021 года в ходе торговой сессии в четверг. Укреплению благоволили цены на нефть марки Brent, обновлявшие свои... читать дальше
.15 октября 2021 года 09:44
Аналитики ждут позитивное начало фондовых торгов в пятницу. Индекс Мосбиржи, по их мнению, может протестировать уровень 4300 пунктов. читать дальше
.15 октября 2021 года 09:39
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4270-4290 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 4270-4290 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
.15 октября 2021 года 09:38
Москва. 15 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.15 октября 2021 года 09:31
Вероятно продолжение роста российского рынка акций в пятницу, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова. Индексу Мосбиржи по мнению эксперта, может протестировать на прочность отметку 4300 пунктов - она сейчас выступает локальной целью... читать дальше
.15 октября 2021 года 09:22
Значительное укрепление курса рубля до конца текущего года маловероятно, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Рубль в настоящее время укрепился до уровня июля прошлого года. Рост курса отечественной валюты объясняется... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.