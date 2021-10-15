Значимых препятствий для теста 4300п и 1900п по индексам Мосбиржи и РТС в пятницу нет - "Велес Капитал"

Значимых технических препятствий для развития повышения и тестирования психологически важных уровней в 4300 пунктов и 1900 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно в настоящее время нет, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российские фондовые индексы, вероятно, продолжат повышение на фоне сохранения оптимистичных настроений на рынке нефти, а также возобновления покупок в США. Тенденции предыдущих сессий в контексте покупок акций сырьевого и электроэнергетического секторов, скорее всего, сохранятся. В пятницу макроэкономические риски сосредоточены вокруг потенциально более слабых розничных продаж США за сентябрь. В остальном российским активам по-прежнему помогают расти высокие цены на энергоносители и металлы, - отмечает эксперт инвесткомпании. - В целом значимых технических препятствий для развития повышения и тестирования психологически важных уровней в 4300 пунктов и 1900 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно на рынке в конце недели не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу - 4230-4330 пунктов".

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