Бумаги Полюса, Polymetal и Petropavlovsk привлекательны для покупок в текущий момент - "Алго Капитал"

Бумаги "Полюса", Polymetal и Petropavlovsk привлекательны для покупок в текущий момент, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Лучше рынка в четверг торговались бумаги компаний, добывающих драгметаллы - "Полюс", Polymetal и Petropavlovsk. Указанная тенденция отчасти связана с наметившимся на текущей неделе ростом стоимости фьючерсов на золото. Кроме того, указанные бумаги в отличие от многих других акций сейчас далеки от своих исторических максимумов. Несмотря на рост, состоявшийся в предыдущие дни, они все еще находятся на достаточно привлекательных для покупки уровнях", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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