Идея дня: стоит обратить внимание на акции Hugo Boss, Inditex и Richemont - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Hugo Boss, Inditex и Richemont, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"После сильных результатов LVMH в начале недели нам продолжают нравиться Hugo Boss (по предварительным результатам за третий квартал 2021 года эмитент превысил рыночные ожидания по выручке на 8% и поднял прогноз по росту выручки за год до +40% с +32,5%; также компания увеличила прогноз по операционной прибыли до 183 млн евро) и Inditex (обе компании входят в топ-10 глобальных акций). Также нам нравится Richemont - компания должна иметь ограниченные риски цепочки поставок, а особенный интерес вызывает ожидаемая 12 ноября отчетность", - пишут эксперты.

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