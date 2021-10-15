Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к 7,4% в пятницу - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к нижней границе диапазона 7,4-7,5% годовых в течение торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Доходность 10-летних ОФЗ в четверг снизилась до 7,47% (минус 2 б.п.) годовых, констатирует эксперт банка. Покупки рублевых облигаций активизировались на фоне продолжающегося роста нефтяных цен. Повышение склонности к риску на глобальных рынках и снижение доходности облигаций развитых стран также способствовало повышению спроса на ОФЗ, отмечает Монастыршин.

Доходность UST-10 снизилась в четверг до 1,52% (минус 3 б.п.). Котировки нефти марки Brent в пятницу утром приближаются к $85 за баррель. Снижение числа обращений за пособием по безработице в США, сильная отчетность банков США за третий квартал, регуляторные стимулы ипотечного рынка в Китае для поддержки строительной отрасли способствуют повышению спроса на рисковые активы, указывает эксперт ПСБ.

"Покупки рублевых облигаций на позитивном внешнем фоне в пятницу, скорее всего, продолжатся, и доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к нижней границе диапазона 7,4-7,5% годовых", - полагает аналитик.

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