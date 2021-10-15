Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность, макростатистика и международные конференции:

- X5 Retail Group и "АЛРОСА" опубликуют операционные показатели;

- В США выйдут данные по розничным продажам, товарно-материальным запасам компаний, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и индикатор производственной активности в штате Нью-Йорк;

- Продолжатся конференции МВФ и Всемирного банка.

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