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15 октября 2021 года 09:59
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность, макростатистика и международные конференции: - X5 Retail Group и "АЛРОСА" опубликуют операционные показатели; - В США выйдут данные по розничным продажам, товарно-материальным запасам компаний, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и индикатор производственной активности в штате Нью-Йорк; - Продолжатся конференции МВФ и Всемирного банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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15 октября 2021 года 12:49
Возможно резкое повышение ключевой ставки Банка России до конца текущего года, говорится в обзоре Уралсиба. "Сейчас кажется вполне вероятным сценарий, при котором ЦБ до конца текущего года резко повысит ключевую ставку, что позволит добиться замедления инфляции и дает шанс на начало цикла снижения... читать дальше
.15 октября 2021 года 12:24
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "Детского мира" с прогнозной ценой на уровне 168 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Мы положительно смотрим на операционные результаты "Детского мира" за третий квартал 2021 года. Он увеличивает долю онлайн-продаж (среди ритейлеров у... читать дальше
.15 октября 2021 года 11:55
Ставка на дальнейшее сильное укрепление курса рубля по отношению к доллару пока преждевременна, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов инвестиционной компании "Универ Капитал" Артем Тузов. "Рубль по отношению к доллару за неделю значительно укрепился но ставить на его... читать дальше
.15 октября 2021 года 11:36
Москва. 15 октября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в пятницу замедлил рост из-за просевших бумаг металлургов и финансовых компаний, в то время как благоприятный внешний фон продолжает оказывать поддержку "быкам" (растут мировые фондовые площадки, нефть Brent протестировала $85 за баррель). Индекс МосБиржи после скачка выше 4280 пунктов сдал назад к 4260 пунктам. читать дальше
.15 октября 2021 года 11:34
Возможно закрепление цены нефти марки Brent в диапазоне $85-86,5 за баррель в пятницу, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Цены на нефть марки Brent после некоторой паузы снова продолжают расти. Значимых поводов, как обычно, нет, только общий... читать дальше
.15 октября 2021 года 11:18
Значимых препятствий для теста 4300п и 1900п по индексам Мосбиржи и РТС в пятницу нет - "Велес Капитал"
Значимых технических препятствий для развития повышения и тестирования психологически важных уровней в 4300 пунктов и 1900 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно в настоящее время нет, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российские фондовые индексы,... читать дальше
.15 октября 2021 года 10:57
Бумаги Полюса, Polymetal и Petropavlovsk привлекательны для покупок в текущий момент - "Алго Капитал"
Бумаги "Полюса", Polymetal и Petropavlovsk привлекательны для покупок в текущий момент, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Лучше рынка в четверг торговались бумаги компаний, добывающих драгметаллы - "Полюс", Polymetal и Petropavlovsk. Указанная... читать дальше
.15 октября 2021 года 10:38
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Hugo Boss, Inditex и Richemont, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "После сильных результатов LVMH в начале недели нам продолжают нравиться Hugo Boss (по предварительным результатам за третий квартал 2021 года эмитент... читать дальше
.15 октября 2021 года 10:15
Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к нижней границе диапазона 7,4-7,5% годовых в течение торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Доходность 10-летних ОФЗ в четверг снизилась до 7,47% (минус 2 б.п.) годовых, констатирует эксперт банка.... читать дальше
.15 октября 2021 года 09:47
Рубль обладает потенциалом укрепления до 71 руб./$1 на торгах в пятницу и, возможно, даже ниже, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Пара доллар/рубль обновила минимумы 2021 года в ходе торговой сессии в четверг. Укреплению благоволили цены на нефть марки Brent, обновлявшие свои... читать дальше
.15 октября 2021 года 09:44
Аналитики ждут позитивное начало фондовых торгов в пятницу. Индекс Мосбиржи, по их мнению, может протестировать уровень 4300 пунктов. читать дальше
.15 октября 2021 года 09:39
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4270-4290 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 4270-4290 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
.15 октября 2021 года 09:38
Москва. 15 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.15 октября 2021 года 09:31
Вероятно продолжение роста российского рынка акций в пятницу, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова. Индексу Мосбиржи по мнению эксперта, может протестировать на прочность отметку 4300 пунктов - она сейчас выступает локальной целью... читать дальше
.15 октября 2021 года 09:22
Значительное укрепление курса рубля до конца текущего года маловероятно, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Рубль в настоящее время укрепился до уровня июля прошлого года. Рост курса отечественной валюты объясняется... читать дальше
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