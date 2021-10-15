15 октября 2021 года 09:44
Утренние прогнозы: возможная цель - 4300 пунктов по индексу Мосбиржи
Аналитики ждут позитивное начало фондовых торгов в пятницу. Индекс Мосбиржи, по их мнению, может протестировать уровень 4300 пунктов.
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется ростом на 1,5% в пятницу".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вероятно продолжение роста российского рынка акций в пятницу. Индекс Мосбиржи может протестировать на прочность отметку 4300 пунктов - она сейчас выступает локальной целью роста".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 4270-4290 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4260, 4250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4300, 4310 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее повышение в район 4300 пунктов с очередным обновлением исторического максимума".
"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Высокие цены на нефть и положительные фьючерсы на открытие рынка США предопределяют позитивное открытие отечественного фондового рынка в пятницу".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию пятницы в плюсе благодаря сложившемуся к утру позитивному внешнему фону".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Учитывая благоприятный внешний фон, складывающийся на утро пятницы, ожидаем сохранение позитива на российском рынке, что позволит индексу Мосбиржи протестировать уровень 4300 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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15 октября 2021 года 12:49
Возможно резкое повышение ключевой ставки Банка России до конца текущего года, говорится в обзоре Уралсиба.
"Сейчас кажется вполне вероятным сценарий, при котором ЦБ до конца текущего года резко повысит ключевую ставку, что позволит добиться замедления инфляции и дает шанс на начало цикла снижения... читать дальше
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15 октября 2021 года 12:24
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"Мы положительно смотрим на операционные результаты "Детского мира" за третий квартал 2021 года. Он увеличивает долю онлайн-продаж (среди ритейлеров у... читать дальше
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15 октября 2021 года 11:55
Ставка на дальнейшее сильное укрепление курса рубля по отношению к доллару пока преждевременна, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов инвестиционной компании "Универ Капитал" Артем Тузов.
"Рубль по отношению к доллару за неделю значительно укрепился но ставить на его... читать дальше
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15 октября 2021 года 11:36
Москва. 15 октября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в пятницу замедлил рост из-за просевших бумаг металлургов и финансовых компаний, в то время как благоприятный внешний фон продолжает оказывать поддержку "быкам" (растут мировые фондовые площадки, нефть Brent протестировала $85 за баррель). Индекс МосБиржи после скачка выше 4280 пунктов сдал назад к 4260 пунктам. читать дальше
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15 октября 2021 года 11:34
Возможно закрепление цены нефти марки Brent в диапазоне $85-86,5 за баррель в пятницу, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.
"Цены на нефть марки Brent после некоторой паузы снова продолжают расти. Значимых поводов, как обычно, нет, только общий... читать дальше
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15 октября 2021 года 11:18
Значимых технических препятствий для развития повышения и тестирования психологически важных уровней в 4300 пунктов и 1900 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно в настоящее время нет, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Российские фондовые индексы,... читать дальше
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15 октября 2021 года 10:57
Бумаги "Полюса", Polymetal и Petropavlovsk привлекательны для покупок в текущий момент, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.
"Лучше рынка в четверг торговались бумаги компаний, добывающих драгметаллы - "Полюс", Polymetal и Petropavlovsk. Указанная... читать дальше
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15 октября 2021 года 10:38
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Hugo Boss, Inditex и Richemont, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".
"После сильных результатов LVMH в начале недели нам продолжают нравиться Hugo Boss (по предварительным результатам за третий квартал 2021 года эмитент... читать дальше
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15 октября 2021 года 10:15
Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к нижней границе диапазона 7,4-7,5% годовых в течение торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.
Доходность 10-летних ОФЗ в четверг снизилась до 7,47% (минус 2 б.п.) годовых, констатирует эксперт банка.... читать дальше
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15 октября 2021 года 09:59
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность, макростатистика и международные конференции:
- X5 Retail Group и "АЛРОСА" опубликуют операционные показатели;
- В США выйдут данные по розничным продажам,... читать дальше
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15 октября 2021 года 09:47
Рубль обладает потенциалом укрепления до 71 руб./$1 на торгах в пятницу и, возможно, даже ниже, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
"Пара доллар/рубль обновила минимумы 2021 года в ходе торговой сессии в четверг. Укреплению благоволили цены на нефть марки Brent, обновлявшие свои... читать дальше
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15 октября 2021 года 09:39
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4270-4290 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 4270-4290 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
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15 октября 2021 года 09:38
Москва. 15 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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15 октября 2021 года 09:31
Вероятно продолжение роста российского рынка акций в пятницу, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.
Индексу Мосбиржи по мнению эксперта, может протестировать на прочность отметку 4300 пунктов - она сейчас выступает локальной целью... читать дальше
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15 октября 2021 года 09:22
Значительное укрепление курса рубля до конца текущего года маловероятно, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
"Рубль в настоящее время укрепился до уровня июля прошлого года. Рост курса отечественной валюты объясняется... читать дальше
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