Утренние прогнозы: возможная цель - 4300 пунктов по индексу Мосбиржи

Аналитики ждут позитивное начало фондовых торгов в пятницу. Индекс Мосбиржи, по их мнению, может протестировать уровень 4300 пунктов.

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется ростом на 1,5% в пятницу".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вероятно продолжение роста российского рынка акций в пятницу. Индекс Мосбиржи может протестировать на прочность отметку 4300 пунктов - она сейчас выступает локальной целью роста".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 4270-4290 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4260, 4250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4300, 4310 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее повышение в район 4300 пунктов с очередным обновлением исторического максимума".

"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Высокие цены на нефть и положительные фьючерсы на открытие рынка США предопределяют позитивное открытие отечественного фондового рынка в пятницу".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию пятницы в плюсе благодаря сложившемуся к утру позитивному внешнему фону".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Учитывая благоприятный внешний фон, складывающийся на утро пятницы, ожидаем сохранение позитива на российском рынке, что позволит индексу Мосбиржи протестировать уровень 4300 пунктов".