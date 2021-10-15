Рубль обладает потенциалом укрепления до 71 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Рубль обладает потенциалом укрепления до 71 руб./$1 на торгах в пятницу и, возможно, даже ниже, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Пара доллар/рубль обновила минимумы 2021 года в ходе торговой сессии в четверг. Укреплению благоволили цены на нефть марки Brent, обновлявшие свои многолетние максимумы. Немаловажным фактором выступил и рост "аппетита" инвесторов к риску на фоне позитивной отчетности крупных финансовых компаний США, что привело к ралли на американском фондовом рынке и укреплению позиций валют развивающихся рынков. По состоянию на утро пятницы для рубля вновь складывается позитивный фон. На мировых фондовых рынках преобладают "бычьи" настроения, цены на нефть марки Brent в очередной раз укрепляются, валюты стран ЕМ незначительно укрепляются. В пятницу мы ожидаем тестирование парой доллар/рубль отметки 71 руб./$1 и установление новых минимумов 2021 года", - пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.