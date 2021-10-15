Индекс Мосбиржи откроет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4270-4290п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4270-4290 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 4270-4290 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4260, 4250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4300, 4310 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее повышение в район 4300 пунктов с очередным обновлением исторического максимума", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Среди большого количества иностранных статистических показателей некоторое влияние на ход локальных торгов, по его мнению, способен оказать выход сентябрьских данных по изменению объема розничных продаж в США (15:30 МСК). Позднее будет опубликовано предварительное октябрьское значение индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 МСК).

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