Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 15 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в четверг уверенным подъемом на фоне превзошедших прогнозы отчетов крупнейших банков США и ряда других компаний. Также участники рынка оценивали протокол сентябрьского заседания ФРС США и новую порцию статистических данных. Протокол заседания Федрезерва показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии. Согласно протоколу, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries - на $10 млрд, ипотечных бондов - на $5 млрд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 36 тыс. - до 293 тыс. человек, минимума с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 329 тыс., а не 326 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 320 тыс. с ранее объявленного уровня.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре подскочили на 8,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали более значительный подъем - на 8,7%. Между тем по сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI вырос на 0,5%, что стало минимальным повышением с начала года. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,6%.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в пятницу в плюсе; акции технологического сектора выходят в лидеры роста, поддерживаемые финансовой отчетностью ведущего мирового производителя микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:25 МСК поднялся на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%. Японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,75%. Южнокорейский индикатор Kospi к 8:40 МСК прибавил 1%. Австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,8%.

В свою очередь нефтяные котировки продолжают повышаться в ходе утренних торгов в пятницу. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составила $84,86 за баррель, что на 1,02% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1% - до $84 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $82,06 за баррель, что на 0,92% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов поднялась на 1,1% - до $81,33 за баррель.

За последний месяц цены выросли более чем на 13%, поддерживаемые признаками того, что предложение будет ограничено в течение следующих нескольких месяцев, в то время как скачок цен на газ и уголь привел к массовому переходу на нефтепродукты. Аналитики Bank of America прогнозируют дефицит предложения на рынке в размере примерно 1 млн б/с, пишет Trading Economics. В то же время эксперты Goldman Sachs полагают, что стоимость Brent к концу этого года может вырасти до $90 за баррель, поскольку на рынке наблюдается "самый продолжительный дефицит за последние десятилетия".

Давление на рынок не смогли оказать данные министерства энергетики США об изменении запасов за неделю. Коммерческие резервы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 6,09 млн баррелей - до 426,98 млн баррелей. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали значительно меньшего увеличения - на 900 тыс. баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в день, до 11,4 млн б/с. Тем не менее данные также показали, что товарные резервы бензина снизились на 1,96 млн баррелей (аналитики ожидали роста на 600 тыс. баррелей) и составили 223,11 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 24 тыс. баррелей (прогноз аналитиков - снижение на 1,1 млн баррелей), до 129,31 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,698 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,806 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 октября снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,66 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 726,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Россельхозбанк-20" (+0,37%), "Газпром БО-23" (+0,23%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,1%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,3%), "Европлан-001P-02" (-0,19%) и "Тинькофф Банк-001P-03R" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Регион Групп Лизинг" ("РГ Лизинг") установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 10% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 14 октября. Техразмещение запланировано на 18 октября. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей, зарегистрированной в сентябре текущего года. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Славянск ЭКО" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через 3 года на уровне 11% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 11,46% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 14 октября. Техразмещение запланировано на 19 октября. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 3 сентября зарегистрировала 10-летнюю программу облигаций компании на 50 млрд рублей. Облигации в рамках программы также могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ВЭБ 15 октября проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-К105 на 20 млрд рублей со сроком обращения один год. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Расчетная ставка 1-го купона - 8% годовых. Техразмещение запланировано на 18 октября.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" планирует 21 октября собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11,5-12,0% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 12,01-12,55% годовых. Длительность 1-го купона составит 123 дня, остальные купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 25 октября. Облигации будут размещены в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составляет 67 лет (24 тыс. 388 дней).

ООО "КЖК Финанс" (эмитент облигаций, "дочка" АО "Казахстанская жилищная компания" (КЖК)) установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигации серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей как премию около 200 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Сбор заявок на облигации запланирован на третью декаду октября. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной в мае 2021 года. Программа бессрочная. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Компания не выходила ранее на публичный долговой рынок.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 27-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 8,4% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона бумаг обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 25-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 6,95% годовых. Десятилетние облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%). Ставка текущего купона - 5,7% годовых.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 24-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13,25% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона.