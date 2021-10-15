.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в сентябре в РФ ускорилась до 0,6%
В России в сентябре рост потребительских цен ускорился до 0,6% после 0,17% в июле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 7,4%
 
Создать в РФ систему добровольных пенсионных накоплений пока не удалось - Набиуллина
Российской пенсионной системе нужен накопительный элемент, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, создать в стране систему добровольных пенсионных накоплений пока не удалось. "Я вижу, что к теме обязательных пенсионных...
 
Антимонопольное законодательство в РФ предлагают ужесточить
ФАС завершает последний этап реформы антимонопольного регулирования: служба готовит к правительственной комиссии свой пятый пакет поправок в законодательство. Речь идет в том числе о внесении дополнений в статью 19.5 КоАП РФ, определяющую санкции за...
 
Ритейлеры столкнулись с дефицитом персонала
Ритейлеры столкнулись с острым дефицитом персонала, включая администраторов магазинов и кассиров. О нехватке в магазинах линейного персонала, включая администраторов, кассиров, мерчандайзеров, "Коммерсанту" рассказали несколько крупных ритейлеров....
 
15 октября 2021 года 09:38

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 15 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в четверг уверенным подъемом на фоне превзошедших прогнозы отчетов крупнейших банков США и ряда других компаний. Также участники рынка оценивали протокол сентябрьского заседания ФРС США и новую порцию статистических данных. Протокол заседания Федрезерва показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии. Согласно протоколу, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries - на $10 млрд, ипотечных бондов - на $5 млрд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 36 тыс. - до 293 тыс. человек, минимума с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 329 тыс., а не 326 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 320 тыс. с ранее объявленного уровня.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре подскочили на 8,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали более значительный подъем - на 8,7%. Между тем по сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI вырос на 0,5%, что стало минимальным повышением с начала года. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,6%.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в пятницу в плюсе; акции технологического сектора выходят в лидеры роста, поддерживаемые финансовой отчетностью ведущего мирового производителя микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:25 МСК поднялся на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%. Японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,75%. Южнокорейский индикатор Kospi к 8:40 МСК прибавил 1%. Австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,8%.

В свою очередь нефтяные котировки продолжают повышаться в ходе утренних торгов в пятницу. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составила $84,86 за баррель, что на 1,02% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1% - до $84 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $82,06 за баррель, что на 0,92% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов поднялась на 1,1% - до $81,33 за баррель.

За последний месяц цены выросли более чем на 13%, поддерживаемые признаками того, что предложение будет ограничено в течение следующих нескольких месяцев, в то время как скачок цен на газ и уголь привел к массовому переходу на нефтепродукты. Аналитики Bank of America прогнозируют дефицит предложения на рынке в размере примерно 1 млн б/с, пишет Trading Economics. В то же время эксперты Goldman Sachs полагают, что стоимость Brent к концу этого года может вырасти до $90 за баррель, поскольку на рынке наблюдается "самый продолжительный дефицит за последние десятилетия".

Давление на рынок не смогли оказать данные министерства энергетики США об изменении запасов за неделю. Коммерческие резервы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 6,09 млн баррелей - до 426,98 млн баррелей. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали значительно меньшего увеличения - на 900 тыс. баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в день, до 11,4 млн б/с. Тем не менее данные также показали, что товарные резервы бензина снизились на 1,96 млн баррелей (аналитики ожидали роста на 600 тыс. баррелей) и составили 223,11 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 24 тыс. баррелей (прогноз аналитиков - снижение на 1,1 млн баррелей), до 129,31 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,698 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,806 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 октября снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,66 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 726,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Россельхозбанк-20" (+0,37%), "Газпром БО-23" (+0,23%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,1%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,3%), "Европлан-001P-02" (-0,19%) и "Тинькофф Банк-001P-03R" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Регион Групп Лизинг" ("РГ Лизинг") установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 10% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 14 октября. Техразмещение запланировано на 18 октября. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей, зарегистрированной в сентябре текущего года. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Славянск ЭКО" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через 3 года на уровне 11% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 11,46% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 14 октября. Техразмещение запланировано на 19 октября. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 3 сентября зарегистрировала 10-летнюю программу облигаций компании на 50 млрд рублей. Облигации в рамках программы также могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ВЭБ 15 октября проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-К105 на 20 млрд рублей со сроком обращения один год. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Расчетная ставка 1-го купона - 8% годовых. Техразмещение запланировано на 18 октября.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" планирует 21 октября собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11,5-12,0% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 12,01-12,55% годовых. Длительность 1-го купона составит 123 дня, остальные купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 25 октября. Облигации будут размещены в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составляет 67 лет (24 тыс. 388 дней).

ООО "КЖК Финанс" (эмитент облигаций, "дочка" АО "Казахстанская жилищная компания" (КЖК)) установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигации серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей как премию около 200 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Сбор заявок на облигации запланирован на третью декаду октября. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной в мае 2021 года. Программа бессрочная. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Компания не выходила ранее на публичный долговой рынок.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 27-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 8,4% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона бумаг обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 25-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 6,95% годовых. Десятилетние облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%). Ставка текущего купона - 5,7% годовых.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 24-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13,25% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 октября 2021 года 12:49
Возможно резкое повышение ставки ЦБ РФ до конца 2021г - Уралсиб
Возможно резкое повышение ключевой ставки Банка России до конца текущего года, говорится в обзоре Уралсиба. "Сейчас кажется вполне вероятным сценарий, при котором ЦБ до конца текущего года резко повысит ключевую ставку, что позволит добиться замедления инфляции и дает шанс на начало цикла снижения...    читать дальше
.
15 октября 2021 года 12:24
ПСБ рекомендует покупать акции "Детского мира" с прогнозной ценой 168 руб
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "Детского мира" с прогнозной ценой на уровне 168 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Мы положительно смотрим на операционные результаты "Детского мира" за третий квартал 2021 года. Он увеличивает долю онлайн-продаж (среди ритейлеров у...    читать дальше
.
15 октября 2021 года 11:55
Ставка на дальнейшее сильное укрепление рубля пока преждевременна - "Универ Капитал"
Ставка на дальнейшее сильное укрепление курса рубля по отношению к доллару пока преждевременна, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов инвестиционной компании "Универ Капитал" Артем Тузов. "Рубль по отношению к доллару за неделю значительно укрепился но ставить на его...    читать дальше
.
15 октября 2021 года 11:36
Рынок акций РФ после позитивного открытия замедлил рост из-за просевших металлургов и Сбербанка
Москва. 15 октября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в пятницу замедлил рост из-за просевших бумаг металлургов и финансовых компаний, в то время как благоприятный внешний фон продолжает оказывать поддержку "быкам" (растут мировые фондовые площадки, нефть Brent протестировала $85 за баррель). Индекс МосБиржи после скачка выше 4280 пунктов сдал назад к 4260 пунктам.    читать дальше
.
15 октября 2021 года 11:34
Возможно закрепление цены нефти в диапазоне $85-86,5/барр. в пятницу - ПСБ
Возможно закрепление цены нефти марки Brent в диапазоне $85-86,5 за баррель в пятницу, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Цены на нефть марки Brent после некоторой паузы снова продолжают расти. Значимых поводов, как обычно, нет, только общий...    читать дальше
.
15 октября 2021 года 11:18
Значимых препятствий для теста 4300п и 1900п по индексам Мосбиржи и РТС в пятницу нет - "Велес Капитал"
Значимых технических препятствий для развития повышения и тестирования психологически важных уровней в 4300 пунктов и 1900 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно в настоящее время нет, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российские фондовые индексы,...    читать дальше
.
15 октября 2021 года 10:57
Бумаги Полюса, Polymetal и Petropavlovsk привлекательны для покупок в текущий момент - "Алго Капитал"
Бумаги "Полюса", Polymetal и Petropavlovsk привлекательны для покупок в текущий момент, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Лучше рынка в четверг торговались бумаги компаний, добывающих драгметаллы - "Полюс", Polymetal и Petropavlovsk. Указанная...    читать дальше
.
15 октября 2021 года 10:38
Идея дня: стоит обратить внимание на акции Hugo Boss, Inditex и Richemont - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Hugo Boss, Inditex и Richemont, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "После сильных результатов LVMH в начале недели нам продолжают нравиться Hugo Boss (по предварительным результатам за третий квартал 2021 года эмитент...    читать дальше
.
15 октября 2021 года 10:15
Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к 7,4% в пятницу - ПСБ
Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к нижней границе диапазона 7,4-7,5% годовых в течение торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Доходность 10-летних ОФЗ в четверг снизилась до 7,47% (минус 2 б.п.) годовых, констатирует эксперт банка....    читать дальше
.
15 октября 2021 года 09:59
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность, макростатистика и международные конференции: - X5 Retail Group и "АЛРОСА" опубликуют операционные показатели; - В США выйдут данные по розничным продажам,...    читать дальше
.
15 октября 2021 года 09:47
Рубль обладает потенциалом укрепления до 71 руб./$1 в пятницу - ПСБ
Рубль обладает потенциалом укрепления до 71 руб./$1 на торгах в пятницу и, возможно, даже ниже, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Пара доллар/рубль обновила минимумы 2021 года в ходе торговой сессии в четверг. Укреплению благоволили цены на нефть марки Brent, обновлявшие свои...    читать дальше
.
15 октября 2021 года 09:44
Утренние прогнозы: возможная цель - 4300 пунктов по индексу Мосбиржи
Аналитики ждут позитивное начало фондовых торгов в пятницу. Индекс Мосбиржи, по их мнению, может протестировать уровень 4300 пунктов.    читать дальше
.
15 октября 2021 года 09:39
Индекс Мосбиржи откроет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4270-4290п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4270-4290 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 4270-4290 пунктов. В качестве ближайших...    читать дальше
.
15 октября 2021 года 09:31
Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 4300п в пятницу - "Алор Брокер"
Вероятно продолжение роста российского рынка акций в пятницу, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова. Индексу Мосбиржи по мнению эксперта, может протестировать на прочность отметку 4300 пунктов - она сейчас выступает локальной целью...    читать дальше
.
15 октября 2021 года 09:22
Значительное укрепление рубля до конца 2021г маловероятно - "Фридом Финанс"
Значительное укрепление курса рубля до конца текущего года маловероятно, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Рубль в настоящее время укрепился до уровня июля прошлого года. Рост курса отечественной валюты объясняется...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.