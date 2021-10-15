Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 4300п в пятницу - "Алор Брокер"

Вероятно продолжение роста российского рынка акций в пятницу, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

Индексу Мосбиржи по мнению эксперта, может протестировать на прочность отметку 4300 пунктов - она сейчас выступает локальной целью роста.

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