Значительное укрепление рубля до конца 2021г маловероятно - "Фридом Финанс"

Значительное укрепление курса рубля до конца текущего года маловероятно, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Рубль в настоящее время укрепился до уровня июля прошлого года. Рост курса отечественной валюты объясняется сочетанием различных факторов - это ослабление доллара на Forex, экспирация недельных опционов и налоговый период, а также хорошие новости относительно перспектив "Северного потока 2", поскольку Вашингтон отказался вводить санкции в отношении этого проекта. Фундаментально рубль выглядит недооцененным, но мы не рассчитываем на его значительное укрепление до конца текущего года. Основная причина - ускорение инфляции", - указывает аналитик инвесткомпании.

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