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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Значительное укрепление рубля до конца 2021г маловероятно - "Фридом Финанс"
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15 октября 2021 года 09:22

Значительное укрепление рубля до конца 2021г маловероятно - "Фридом Финанс"

Значительное укрепление курса рубля до конца текущего года маловероятно, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Рубль в настоящее время укрепился до уровня июля прошлого года. Рост курса отечественной валюты объясняется сочетанием различных факторов - это ослабление доллара на Forex, экспирация недельных опционов и налоговый период, а также хорошие новости относительно перспектив "Северного потока 2", поскольку Вашингтон отказался вводить санкции в отношении этого проекта. Фундаментально рубль выглядит недооцененным, но мы не рассчитываем на его значительное укрепление до конца текущего года. Основная причина - ускорение инфляции", - указывает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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