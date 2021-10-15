Целью роста котировок нефти может стать уровень $86,7/барр. - BCS Express

Ближайшей целью роста котировок нефти марки Brent может стать уровень $86,7 за баррель, сообщается в комментарии BCS Express.

"Цена на нефть марки Brent после непродолжительной паузы возобновила подъем. В целом на рынке сырьевых товаров сейчас наблюдается полноценное ралли. Индекс Bloomberg Commodity Index в четверг переписал максимальные уровни с 2015 года. Позитивный сентимент в сырье поддерживается общим оптимистичным сентиментом на фоне наблюдаемого на этой неделе роста рынков акций и облигаций развитых стран, - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. - В пятницу по нефти марки Brent мы видим попытку закрепиться выше $84 за баррель. Если удастся закрыть неделю над этой отметкой, то далее цели роста сместятся к максимумам за последние 13 лет - $86,7 за баррель. Сложившаяся картина остается растущей, пока котировки находятся выше области $77,5-79 за баррель. Эта зона ближайшей существенной поддержки".

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