Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию пятницы в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию пятницы в плюсе благодаря сложившемуся к утру позитивному внешнему фону, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи в четверг успел переписать исторические максимумы, вплотную подойдя к целевой отметке 4300 пунктов. Удержаться около этого рубежа не удалось. Несмотря на рост американских и европейских площадок, у нас мы видели локальную фиксацию длинных позиций. Это движение частично обусловлено фактором укрепления национальной валюты, что оказывает давление на рублевые цены акций тяжеловесных сырьевых компаний. Так, если представить результат нашего рынка в долларах, то он сопоставим с подъемом основных рынков Европы и США, - пишет аналитик инвесткомпании. - Общая тенденция по индексу Мосбиржи все еще растущая. Локальные коррекции выкупаются из-за крайне благоприятной ситуации с ценами на энергоносители. Текущие уровни нефти располагают к переоценке большинства "голубых фишек" нефтегазового сектора, так что и по индексу Мосбиржи мы еще можем увидеть повторный подъем в сторону 4300 пунктов".

Также Карпунин отмечает, что в пятницу ожидается публикация операционных результатов за III квартал X5 Retail Group и "АЛРОСА".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.