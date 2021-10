Brent - $84,64 за баррель

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в четверг уверенным подъемом. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в пятницу в плюсе. Нефтяные котировки повышаются в ходе утренних торгов в пятницу.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в четверг уверенным подъемом на фоне превзошедших прогнозы отчетов крупнейших банков США и ряда других компаний.

При этом индикатор S&P 500 продемонстрировал максимальный подъем с марта.

Также участники рынка оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и новую порцию статистических данных.

Протокол заседания ФРС, обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии, пишет MarketWatch.

Согласно протоколу, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries - на $10 млрд, ипотечных бондов - на $5 млрд.

"Некоторые из руководителей Федрезерва заявляли, что предпочли бы сокращать выкуп более быстрыми темпами", - отмечается в протоколе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 36 тыс. - до 293 тыс. человек, минимума с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 329 тыс., а не 326 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 320 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре подскочили на 8,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали более значительный подъем - на 8,7%, сообщает Trading Economics.

Между тем по сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI вырос на 0,5%, что стало минимальным повышением с начала года. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,6%.

Акции Morgan Stanley (SPB: MS) подорожали на 2,5%. Один из крупнейших банков США увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 36%, выручку - на 26%.

Котировки акций Bank of America Corp. (SPB: BAC) (BoFA) выросли на 4,5%. Чистая прибыль банка в третьем квартале 2021 года увеличилась на 58%, выручка - на 12%.

Рыночная стоимость Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) уменьшилась на 1,6%. Один из крупнейших американских банков в третьем квартале увеличил чистую прибыль и сократил выручку, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги Citigroup Inc. (SPB: C) подорожали на 0,8%. Американский банк в третьем квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 48%, при этом показатель оказался выше ожиданий аналитиков.

Акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. прибавили в цене 4,2%. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования в третьем квартале зафиксировала рост чистой прибыли на 28,8%, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка, компания также улучшила годовой прогноз.

Бумаги Domino's Pizza Inc. (SPB: DPZ) выросли на 0,3%. Американская сеть пиццерий в третьем квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль на 21,5%, но получила выручку хуже прогноза.

Цена акций Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) выросла на 7,4%. Американская аптечная сеть в четвертом квартале 2021 финансового года увеличила выручку на 12,8%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 534,75 пункта (1,56%) и составил 34912,56 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 74,46 пункта (1,71%) - до 4438,26 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 251,79 пункта (1,73%) и составил 14823,43 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в пятницу в плюсе; акции технологического сектора выходят в лидеры роста, поддерживаемые финансовой отчетностью ведущего мирового производителя микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

TSMC увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 14%, до рекордного уровня, благодаря высокому спросу на чипы для электронных устройств и систем обработки данных.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:25 МСК поднялся на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%.

Стоимость технологических Meituan увеличивается на 3,2%, Techtronic Industries Co. Ltd. - на 3,5%, Tencent Holdings Ltd. - на 2,5%.

Котировки акций крупных китайских автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. и BYD Co. Ltd. растут на 7% и 6,5% соответственно.

Японский Nikkei 225 к 8:35 МСК вырос на 1,5%.

На японской бирже растут акции технологических Panasonic Corp. (+1,3%) и Sony Group Corp. (+2,1%), автопроизводителей Nissan Motor Co. Ltd. (+1,4%) и Mitsubishi Motors Corp. (+5,1%).

Бумаги крупнейшего в Азии розничного продавца одежды Fast Retailing Co. Ltd. теряют 0,1% в ходе торгов, несмотря на увеличение чистой прибыли на 88% в 2021 финансовом году, завершившемся 31 августа.

Южнокорейский индикатор Kospi к 8:40 МСК прибавил 1%.

Котировки акций Daewoo Electronic Components Co. Ltd., производящей компоненты для электроники, подскочили на 29,8%. Бумаги производителей чипов SK Hynix Inc. и Samsung Electronics растут на 4,5% и 1,2% соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,8%.

Акции горнодобывающих Fortescue Metals Group Ltd. прибавляют 2%, BHP Group Ltd. - 3%.

В то же время бумаги их конкурента Rio Tinto Ltd. снижаются на 1% после того, как компания ухудшила годовой прогноз поставок.

Капитализация авиакомпании Qantas Airways Ltd. растет на 2%. Авиаперевозчик продал часть земли вблизи аэропорта Сиднея консорциуму, возглавляемому LOGOS Property Group, за 802 млн австралийских долларов ($594,8 млн) для уменьшения долга компании и восстановления после пандемии COVID-19.

Нефтяные котировки повышаются в ходе утренних торгов в пятницу. Brent может завершить неделю ростом на 2,5%, WTI - на 3,5%.

За последний месяц цены выросли более чем на 13%, поддерживаемые признаками того, что предложение будет ограничено в течение следующих нескольких месяцев, в то время как скачок цен на газ и уголь привел к массовому переходу на нефтепродукты.

Аналитики Bank of America прогнозируют дефицит предложения на рынке в размере примерно 1 млн б/с, пишет Trading Economics. В то же время эксперты Goldman Sachs полагают, что стоимость Brent к концу этого года может вырасти до $90 за баррель, поскольку на рынке наблюдается "самый продолжительный дефицит за последние десятилетия".

"Энергетический кризис привел к подъему рынка, в результате нефть оказалась в выгодном положении", - отметил сырьевой аналитик в Commonwealth Bank Вивек Дар.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $84,64 за баррель, что на $0,64 (0,76%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,82 (1%) - до $84 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,88 за баррель, что на $0,57 (0,7%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов поднялась на $0,87 (1,1%) - до $81,33 за баррель.

Давление на рынок не смогли оказать данные министерства энергетики США об изменении запасов за неделю. Коммерческие резервы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 6,09 млн баррелей - до 426,98 млн баррелей. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали значительно меньшего увеличения - на 900 тыс. баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в день, до 11,4 млн б/с.

Тем не менее данные также показали, что товарные резервы бензина снизились на 1,96 млн баррелей (аналитики ожидали роста на 600 тыс. баррелей) и составили 223,11 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 24 тыс. баррелей (прогноз аналитиков - снижение на 1,1 млн баррелей), до 129,31 млн баррелей.