Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне внешнего позитива

Москва. 15 октября. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в пятницу незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,29-71,37 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,3 руб./$1 (-4,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,785 руб./EUR1 (+6,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,45 коп. к уровню закрытия 14 октября, до 76,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 48,46 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 54,97 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов 15 октября на фоне позитивных сигналов с мировых рынков. Накануне нацвалюта значительно укрепилась в паре с долларом и евро, в связи с чем темпы ее роста утром несколько замедлились. Однако поддержку рынку по-прежнему оказывает положительная динамика цен на нефть, а также спрос глобальных инвесторов на рисковые активы.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,6 за баррель, что на 0,71% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $81,29 за баррель, что на 0,65% выше уровня на закрытие рынка 14 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,35%, китайский CSI300 - на 0,33%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,3%.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в четверг уверенным подъемом на фоне превзошедших прогнозы отчетов крупнейших банков США и ряда других компаний.

Участники рынка оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и новую порцию статистических данных.

Протокол заседания ФРС, обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии.

Согласно протоколу, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries - на $10 млрд, ипотечных бондов - на $5 млрд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 36 тыс. - до 293 тыс. человек, минимума с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 329 тыс., а не 326 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 320 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре подскочили на 8,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали более значительный подъем - на 8,7%. Между тем по сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI вырос на 0,5%, что стало минимальным повышением с начала года. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,6%.