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14 октября 2021 года 19:27

Рынок акций РФ обновил пик индекса Мосбиржи и к закрытию скорректировался вместе с нефтью

Москва. 14 октября. Рынок акций РФ вечером в четверг замедлил рост на фоне отошедшей от локальных максимумов нефти на статистике Минэнерго США о запасах сырья, в то время как внешние фондовые площадки выросли после публикации протокола сентябрьского заседания Федрезерва США. Индекс МосБиржи днем обновил максимум, превысив 4190 пунктов, а к закрытию скорректировался в район 4160 пунктов, при этом в лидерах роста выступили акции ПАО "Полюс" и "Русала" на фоне подорожавших металлов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4259,13 пункта (+0,4%, максимум дня и новый пик - 4292,68 пункта), индекс РТС - 1875,97 пункта (+1,1%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 4,2%.

Доллар упал до 71,52 рубля (-0,45 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+4,2%), UC Rusal (+3,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,2%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Московской Биржи" (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Цена ноябрьского фьючерса на газ на хабе TTF на бирже ICE Futures вечером в четверг выросла почти на 9% и составила 101,65 евро за МВт/ч, или $1218 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Администрация президента США Джо Байдена не собирается вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток 2", как того добивается Конгресс и конкретно сенатор Тед Круз, сообщило издание Politico.

Газопровод "Северный поток 2" будет готов для работы в ближайшие дни, оператор магистрали ждет решения германских регуляторов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме "Российская энергетическая неделя". Он также заметил, что коммерческие поставки зависят от решения покупателей получать газ через данную магистраль.

Подешевели в четверг расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,6%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Как отмечает трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рынок акций РФ в четверг подрос вслед за мировыми площадками, но вечером настроения испортила приостановившая подъем нефть на фоне роста ее запасов в США.

В США рост индексов акций в четверг продолжился за счет выхода сильной корпоративной отчетности, позитивной макростатистики по рынку труда и увеличения сырьевых котировок (выросла нефть, природный газ в Европе вновь начал дорожать и превысил $1,2 тыс. за тысячу кубометров).

По словам инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Ивана Малины, среди лидеров роста в четверг оказались акции "РусАла" и его крупнейшего акционера En+ (MOEX: ENPG) (+5,9%) на фоне сильного роста цен на алюминий за последние месяцы (в четверг цена обновила максимум и превысила $3120 за тонну - прим. ИФ). Также представитель "РусАла" заявил об ожидании дефицита на рынке алюминия на уровне более 1,5 млн тонн в этом году против профицита 1,4 млн тонн в прошлом году.

Акции En+ существенно отстали в динамике котировок от цен на алюминий и акций дочернего "РусАла" в последние месяцы. Более того, использование гидроэнергии при производстве алюминия делает компанию привлекательной с точки зрения ESG, в том числе и для иностранных инвесторов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, за последнюю неделю рост цен на энергоносители замедлился, и на российском рынке акций нефтегазовые компании уже не выступают в лидерах роста.

МЭА опубликовало ежемесячный доклад по рынку нефти и повысило прогноз по росту мирового спроса до 5,5 млн б/с в 2021 году и до 3,3 млн б/с в 2022 году. Днем ранее ежемесячный доклад представила и организация ОПЕК, которая ожидает роста спроса на нефть на 5,8 млн б/с и 4,2 млн б/с в 2021 году и 2022 году соответственно.

Среди лидеров роста можно выделить бумаги "Интер РАО" после сообщений об увеличении экспорта электроэнергии в Прибалтику, акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке удобрений.

В индексе МосБиржи сохраняется некоторая локальная перекупленность, индикатор заметно оторвался от 20-дневной и 50-дневной скользящих средних и торгуется выше верхней границы восходящего канала, отмечает Лапшина.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также отмечает, что глобальные рынки демонстрируют восходящую динамику, хотя каких-либо явных позитивных драйверов не наблюдается. Данные о потребительской инфляции в США за сентябрь превысили ожидания, но не сильно - вероятно, инвесторы опасались более негативной статистики. В Китае индекс цен производителей также оказался выше ожиданий, подскочив до 25-летнего максимума, но и тут оптимисты нашли зацепку в виде более слабого, чем прогнозировалось, индекса потребительских цен в стране.

Протоколы сентябрьского заседания ФРС свидетельствуют о том, что сокращение ежемесячного объема скупки долговых бумаг, производимой в рамках программы QE, начнется в конце ноября и составит $15 млрд в месяц. Этот сигнал также не испортил настроение инвесторам. Вероятно, такой темп сворачивания монетарных стимулов их устраивает. В любом случае поток ликвидности от ключевых центробанков не прекращается, а с учетом уже влитого огромного объема денег это создает прочную основу как минимум для удержания котировок активов на достигнутых многолетних или исторических вершинах. Хотя они и свидетельствуют о значительной переоцененности рынков, находящихся в стадии "пузыря".

Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи находится на уровне 4300 пунктов, у индекса РТС - на отметке 1900 пунктов. Продолжение роста мировых рынков и нефти, с большой вероятностью, приведет к пробою этих сопротивлений, считает Бабин.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников отмечает, что немалый вклад в рост рынка был внесен компаниями электроэнергетики на фоне ожиданий инвесторами позитивных перспектив отрасли благодаря пересмотру прогноза по экспорту компанией "Интер РАО".

Оптимизм инвесторов на российском рынке может сохраниться и в пятницу, индекс МосБиржи постарается обновить свой исторический максимум, считает эксперт.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в четверг выросли акции "Интер РАО" и "Россетей" (MOEX: RSTI) на фоне известий, что компании будут сотрудничать для реализации экспортных проектов в сфере электроэнергетики, уже определены рынки для совместной работы. Компания "Интер РАО" (5,08 рубля за акцию) выглядит перспективной, но надо учитывать наличие "медвежьих" сигналов на дневном графике. Кроме того, акции компаний электроэнергетики растут "ступеньками", после которых наступает локальный период консолидации. В августе в бумагах "Интер РАО" сформировался восходящий канал с верхней границей 5,2 рубля и нижней 4,55 рубля, так что ситуация под контролем "быков", несмотря на наличие "медвежьих" сигналов на дневном графике.

На нефтяном рынке коррекции пока нет, скорее есть боковая динамика и желание "быков" переставить котировки Brent на $90 за баррель. Все больше нефтяных аналитиков пишут о сценарии роста нефти до $90, а президент РФ Владимир Путин не исключает и $100 за баррель. При этом до ноябрьского заседания ОПЕК+ у "нефтемедведей" нет аргументов, чтобы снизить котировки, считает Верников.

В четверг в Азии преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, биржи Гонконга закрыты из-за Праздника двойной девятки), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,9-1,4%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 1,6% и превысил 4430 пунктов).

Протокол сентябрьского заседания Федрезерва показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии, пишет MarketWatch.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 36 тыс. - до 293 тыс., минимума с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 320 тыс.

Данные показывают, что устойчивое восстановление американского рынка труда продолжается, спрос на рабочую силу остается высоким на фоне быстрого роста экономики, отмечают эксперты.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 2 октября, уменьшилось до 2,593 млн, эксперты в среднем ожидали снижения до 2,675 млн.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг скорректировались с локальных максимумов на статистике Минэнерго США о запасах сырья, Brent не удержала рубеж $84 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,62 за баррель (+0,5% и -0,3% в среду), ноябрьская цена WTI - $80,84 за баррель (+0,5% и -0,3% накануне).

Согласно статданным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 6,09 млн баррелей (ожидался рост на 1,05 млн), запасы бензина снизились на 1,96 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 24 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1 млн).

Несмотря на скачок запасов нефти в США, аналитики Citigroup полагают, что к концу года резервы резко сократятся на фоне перехода бизнеса с использования существенно подорожавшего газа на нефть. Это, по их мнению, может привести к скачку цен до отметки в $90 за баррель.

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в среду повысило прогноз средней цены Brent на текущий год до $81 за баррель с $71 за баррель. EIA также подняло прогнозы средней стоимости Brent и WTI на 2022 год.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+39,9%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+37,8%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+26,9%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+21,8%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+14,9%), "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+12,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+9,2%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+8,8%), "префы" "Россетей" (+7,7%).

Подросли акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+0,9%) на фоне отчета за III квартал: ритейлер увеличил общие продажи (GMV) на 16,4% по сравнению с показателем за III квартал 2020 года, до 49,5 млрд рублей (с НДС). Чистая выручка выросла на 14%, до 43,9 млрд рублей, сообщила компания.

Подешевели бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-17,9%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-10,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-10,4%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-10,3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-9,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-8,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 106,82 млрд рублей (из них 20,44 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,13 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,92 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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