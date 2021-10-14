Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли вслед за позитивной динамикой UST, зафиксированной накануне

Москва. 14 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали умеренный рост, отыгрывая позитивную ценовую динамику базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), зафиксированную накануне. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет приостановившегося 14 октября повышения цен US Treasuries.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 13 октября и составила 116,28% от номинала, что соответствует доходности 1,46% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries с погашением в 2024 году к 18:10 МСК выросла всего на 3 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 105,11% от номинала, что соответствует доходности 0,51% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1,5 пункта и составил 95 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 112 базисных пунктов - до 135,83% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 3,515% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 108 базисных пунктов - до 129,88% от номинала (доходность снизилась на 6,5 базисного пункта и составила 3,555% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 13 базисных пунктов - до 112,58% от номинала, что соответствует доходности 1,885% годовых (снижение на 3,5 базисного пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 107,76% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 0,775% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 153 базисных пункта, подорожав до 127,44% от номинала (доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 3,6% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 17 базисных пунктов, до 111,27% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта, до 2,13% годовых).

"В последние два дня мы наблюдаем рост котировок еврооблигаций практически всех emerging markets, который вызван, в первую очередь, стабилизацией ситуации в секторе базовых активов - US Treasuries. В свою очередь росту цен и соответствующему снижению процентных ставок американских гособлигаций способствовали опубликованные накануне данные по инфляции за сентябрь, а также протоколы сентябрьского заседания Федрезерва. Кроме того, поддержку отечественным евробондам оказывают высокие мировые цены на российские экспортные товары - нефть, газ, металлы, что ведет не только к росту валютной выручки экспортеров, но и к росту доходов бюджета. В итоге повышение котировок "длинных" выпусков евробондов РФ сегодня составило в среднем 1-1,5 процентного пункта, причем рост шел на фоне активизации самих торгов, что говорит не о каком-то техническом повышении цен, а о реальных покупках. При этом среди покупателей были замечены не только российские инвесторы, но было много и нерезидентов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Протокол сентябрьского заседания ФРС, обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии. Согласно протоколу, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries - на $10 млрд, ипотечных бондов - на $5 млрд. "Некоторые из руководителей Федрезерва заявляли, что предпочли бы сокращать выкуп более быстрыми темпами", - отмечается в протоколе.

Данные министерства труда США, опубликованные 13 октября, показали, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в сентябре выросли на 5,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,3% месяцем ранее и была максимальной за 13 лет. Аналитики в среднем ожидали ее сохранения на августовском уровне в 5,3%. Доходности US Treasuries снизились в среду - процентная ставка 10-летних гособлигаций США опустилась до 1,541% с 1,575% годовых.