.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли вслед за позитивной динамикой UST, зафиксированной накануне
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в сентябре в РФ ускорилась до 0,6%
В России в сентябре рост потребительских цен ускорился до 0,6% после 0,17% в июле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 7,4%
 
Россия вынуждена уходить от доллара к расчетам в других валютах - Путин
Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой Соединенных Штатов попытки использовать доллар в качестве санкционного инструмента. "Мне кажется, что США совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного...
 
Рейтинг медиаприсутствия банков за сентябрь
Сбербанк в сентябре 2021г. снова на первом месте в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковcкого рынка c результатом 70 400 упоминаний по сравнению с 52 292 в августе этого года. За крупнейшим российским банком в рейтинге следует ВТБ,...
 
Ужесточение ДКП только начинает появляться в динамике инфляционных ожиданий - ЦБ
Цикл ужесточения денежно-кредитной политики, стартовавший уже более полугода назад и включивший в себя целый набор шагов повышения ставки - от 25 до 100 базисных пунктов - до сих пор значимо не отразился на инфляционных ожиданиях, отмечают аналитики...
 
14 октября 2021 года 19:00

Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли вслед за позитивной динамикой UST, зафиксированной накануне

Москва. 14 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали умеренный рост, отыгрывая позитивную ценовую динамику базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), зафиксированную накануне. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет приостановившегося 14 октября повышения цен US Treasuries.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 13 октября и составила 116,28% от номинала, что соответствует доходности 1,46% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries с погашением в 2024 году к 18:10 МСК выросла всего на 3 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 105,11% от номинала, что соответствует доходности 0,51% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1,5 пункта и составил 95 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 112 базисных пунктов - до 135,83% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 3,515% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 108 базисных пунктов - до 129,88% от номинала (доходность снизилась на 6,5 базисного пункта и составила 3,555% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 13 базисных пунктов - до 112,58% от номинала, что соответствует доходности 1,885% годовых (снижение на 3,5 базисного пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 107,76% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 0,775% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 153 базисных пункта, подорожав до 127,44% от номинала (доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 3,6% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 17 базисных пунктов, до 111,27% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта, до 2,13% годовых).

"В последние два дня мы наблюдаем рост котировок еврооблигаций практически всех emerging markets, который вызван, в первую очередь, стабилизацией ситуации в секторе базовых активов - US Treasuries. В свою очередь росту цен и соответствующему снижению процентных ставок американских гособлигаций способствовали опубликованные накануне данные по инфляции за сентябрь, а также протоколы сентябрьского заседания Федрезерва. Кроме того, поддержку отечественным евробондам оказывают высокие мировые цены на российские экспортные товары - нефть, газ, металлы, что ведет не только к росту валютной выручки экспортеров, но и к росту доходов бюджета. В итоге повышение котировок "длинных" выпусков евробондов РФ сегодня составило в среднем 1-1,5 процентного пункта, причем рост шел на фоне активизации самих торгов, что говорит не о каком-то техническом повышении цен, а о реальных покупках. При этом среди покупателей были замечены не только российские инвесторы, но было много и нерезидентов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Протокол сентябрьского заседания ФРС, обнародованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии. Согласно протоколу, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries - на $10 млрд, ипотечных бондов - на $5 млрд. "Некоторые из руководителей Федрезерва заявляли, что предпочли бы сокращать выкуп более быстрыми темпами", - отмечается в протоколе.

Данные министерства труда США, опубликованные 13 октября, показали, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в сентябре выросли на 5,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,3% месяцем ранее и была максимальной за 13 лет. Аналитики в среднем ожидали ее сохранения на августовском уровне в 5,3%. Доходности US Treasuries снизились в среду - процентная ставка 10-летних гособлигаций США опустилась до 1,541% с 1,575% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 октября 2021 года 19:46
Рубль вечером усилил рост к доллару и евро благодаря внешнему позитиву и смог обновить максимум года в паре с долларом
Москва. 14 октября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль усилил укрепление к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, при этом в паре с долларом нацвалюта обновила годовой максимум.    читать дальше
.
14 октября 2021 года 19:27
Рынок акций РФ обновил пик индекса Мосбиржи и к закрытию скорректировался вместе с нефтью
Москва. 14 октября. Рынок акций РФ вечером в четверг замедлил рост на фоне отошедшей от локальных максимумов нефти на статистике Минэнерго США о запасах сырья, в то время как внешние фондовые площадки выросли после публикации протокола сентябрьского заседания Федрезерва США. Индекс МосБиржи днем обновил максимум, превысив 4190 пунктов, а к закрытию скорректировался в район 4160 пунктов, при этом в лидерах роста выступили акции ПАО "Полюс" и "Русала" на фоне подорожавших металлов.    читать дальше
.
14 октября 2021 года 18:51
Bank of America сохраняет потенциал для дальнейшего сокращения резервов - "Фридом Финанс"
Bank of America сохраняет потенциал для дальнейшего сокращения резервов, который реализуется при улучшении экономической ситуации, говорится в комментарии директора аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. "Отчетность Bank of America Corp. развивает заданную вышедшими накануне...    читать дальше
.
14 октября 2021 года 18:25
Вероятен переток средств инвесторов из нефтегазового сектора в акции металлургов, ретейлеров и энергетиков - "Фридом Финанс"
Вероятна ребалансировка инвестиционных портфелей с выводом средств из нефтегазового сектора и их перетоком в акции металлургов, ретейлеров и энергетиков, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Российский рынок акций продолжает...    читать дальше
.
14 октября 2021 года 17:55
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции CrowdStrike с прогнозной ценой $305,5
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции CrowdStrike Holdings с прогнозной ценой $305,5 за штуку, на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "CrowdStrike активно расширяет свою долю рынка как за счет органических инвестиций, так и благодаря сделкам M&A....    читать дальше
.
14 октября 2021 года 17:36
"Финам" рекомендует покупать бумаги STMicroelectronics
"Финам" рекомендует покупать акции и ADR STMicroelectronics с прогнозными ценами 43,48 евро за штуку (потенциал роста составляет 21,33% от текущего уровня) и $51,50 за штуку (потенциал роста составляет 23,86% от текущего уровня) соответственно, сообщается в аналитическом материале инвестиционной...    читать дальше
.
14 октября 2021 года 17:13
Повышение ставки ЦБР на 25 б.п. на заседании 22 октября наиболее логично - Райффайзенбанк
Повышение ключевой ставки Банка России на 25 б.п. на заседании 22 октября текущего года выглядит наиболее логичным, считают аналитики Райффайзенбанка. "Несмотря на новый инфляционный виток, публикация Росстата пока не вызвала переоценки ситуации участниками рынка: в свопах на ключевую ставку на...    читать дальше
.
14 октября 2021 года 16:53
Акции Delta Air Lines - основные бенефициары глобального возобновления авиаперелетов - "Инвестиционный банк Синара"
Акции Delta Air Lines недооценены рынком и являются основными бенефициарами глобального возобновления авиаперелетов после пандемии COVID-19, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. "Спрос на туристические поездки сейчас высокий, и открытие международных...    читать дальше
.
14 октября 2021 года 16:34
"Финам" повысил прогнозную цену акций "Газпром нефти" до 542,8 руб
"Финам" повысил прогнозную цену акций "Газпром нефти" с 404 рублей до 542,8 рубля за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Котировки акций "Газпром нефти" последние полгода уверенно показывают положительную динамику, что в первую...    читать дальше
.
14 октября 2021 года 16:08
Покупка акций UnitedHealth - ставка на средне- и долгосрочное вложение - BCS Express
Покупка акций UnitedHealth Group в настоящее время - ставка на среднесрочное и долгосрочное вложение, говорится в комментарии эксперта BCS Express Валерия Емельянова. "Данные UnitedHealth за квартал и прогнозы компании до конца года оказались выше ожиданий. На премаркете котировки бумаг сразу...    читать дальше
.
14 октября 2021 года 15:45
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Газпрома
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре. "Высшие государственные лица РФ продолжают последовательно отстаивать позиции "Газпрома" и предлагать европейской стороне рациональные пути преодоления сложившегося на сегодняшний день...    читать дальше
.
14 октября 2021 года 15:44
Рубль днем умеренно дорожает к доллару и евро благодаря улучшению внешней конъюнктуры
Москва. 14 октября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.    читать дальше
.
14 октября 2021 года 15:23
Индекс Мосбиржи закроет торги четверга в диапазоне 4200-4290п - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию в четверг в диапазоне 4200-4290 пунктов, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. "Во второй половине четверга преобладают шансы повышения котировок акций на российском рынке. Впрочем, с...    читать дальше
.
14 октября 2021 года 15:05
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 337,5 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 337,5 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,5%, стоп-приказ: 310,2 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "ПАО "МТС" - одна из крупнейших...    читать дальше
.
14 октября 2021 года 14:44
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Nike с целью $169
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $169 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,37%, стоп-приказ: $149, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Чистая прибыль Nike по GAAP за три месяца 2022...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.