Вероятен переток средств инвесторов из нефтегазового сектора в акции металлургов, ретейлеров и энергетиков - "Фридом Финанс"

Вероятна ребалансировка инвестиционных портфелей с выводом средств из нефтегазового сектора и их перетоком в акции металлургов, ретейлеров и энергетиков, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Российский рынок акций продолжает демонстрировать положительную динамику. РТС вошел в топ-10 мировых фондовых индексов: его доходность с начала года составила около 34%, а с учетом дивиденда приблизилась к 40%. Долларовый бенчмарк отечественного рынка достиг максимума за 10 лет. Агентство Bloomberg назвало российский рынок самым привлекательным для инвестиций. Возобновился приток средств нерезидентов в фонды, ориентированные на нашу страну", - констатирует эксперт.

Поводом для этого ралли, на взгляд Ващенко, стал рост цен на углеводороды. Цена на нефть марки Brent закрепилась выше $80/барр. (максимум за три года). Цена на газ в Европе с поставкой в октябре била все рекорды, взлетая почти до $2000 за тыс. куб. м. Инфляция разогналась до максимума с 2016г и достигла 7,40%. По мнению стратега, это означает, что Банк России, вероятнее всего, уже 22 октября поднимет ключевую ставку как минимум до 7% годовых. При этом общерыночные ожидания предполагают повышение ставки сразу на две ступени, до 7,25%.

Доходность трех- и четырехлетних гособондов около 7,25%. Облигации с фиксированным купоном на данный момент, по мнению Ващенко, - худшее вложение средств (исключение: бумаги телекомов и энергетиков). Даже с учетом купона ОФЗ потеряли в среднем 2,5%, а корпоративные облигации - 6%.

На российском рынке вновь идет подготовка к IPO. В ближайшее время публичными станут "Ренессанс Страхование", Softline и "Делимобиль". Softline, выручка которой за год составила $1,8 млрд, планирует привлечь $400 млн. "Ренессанс Страхование" оценивается в 67,2-73,3 млрд руб., а объем его IPO - в 25 млрд руб. "Делимобиль "планирует привлечь $350 млн в США. Это будут единственные в своих секторах публичные компании, поэтому интерес инвесторов к ним обеспечен, полагает эксперт "Фридом Финанс". Также сообщалось о возможности проведения первичных размещений СПБ Биржи и Mercury Retail до конца года. Не исключает возвращения в статус публичной компании и "Мегафон".

По мнению эксперта, на динамику российского рынка, как и других мировых площадок, окажет влияние начало сезона корпоративных отчетов в США. Драйвером останутся и цены на углеводороды. На локальном рынке в фокусе пока небольшое количество отчетов об операционной деятельности за третий квартал. Центральным событием станет заседание Банка России. В случае повышения ключевой ставки на две ступени возможен спекулятивный интерес к рублевым облигациям.

Ващенко полагает, что на рынке акций вероятна ребалансировка портфелей с выводом средств из нефтегазового сектора и их перетоком в акции металлургов, ретейлеров и энергетиков. Прогноз для индекса Московской биржи: диапазон 4100-4300 пунктов. Стратег рекомендует спекулятивно покупать бумаги X5 Group, "М.видео", "Детского мира", "Московской биржи", VK Group (новое наименование Mail.ru). Для открытия коротких позиций подойдут бумаги "ЛУКОЙЛа", "НЛМК" и "НОВАТЭКа".

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