Рубль днем умеренно дорожает к доллару и евро благодаря улучшению внешней конъюнктуры

Москва. 14 октября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 71,645 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,135 руб./EUR1, подешевев на 34 копейки. Таким образом, рубль практически полностью отыграл потери к доллару и евро, понесенные накануне на волне локального ухудшения ситуации на мировых рынках. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась в четверг на 33 копейки - до 76,815 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 15 октября на 7,31 копейки, до 71,7846 руб./$1, и повысил курс евро на 33,19 копейки, до 83,3347 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро на торгах в четверг связано как с положительной динамикой цен на нефть, так и с активизировавшимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы. В свою очередь улучшению конъюнктуры мировых рынков капитала способствовало снижение базовых процентных ставок (доходность 10-летних US Treasuries опустилась в среду до 1,541% с 1,575% годовых), произошедшее после публикации накануне в США целого ряда макроэкономических данных, в том числе по инфляции за сентябрь и протокола сентябрьского заседания Федрезерва.

Цены на нефть продолжают уверенно расти в четверг после небольшого снижения накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составила $84,12 за баррель, что на 1,13% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $81,38 за баррель, что на 1,17% выше итогового значения предыдущей сессии.

Запасы нефти в США на прошлой неделе, согласно данным Американского института нефти (API), выросли на 5,123 млн баррелей после повышения на 951 тыс. баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах в США будут обнародованы в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 500 тыс. баррелей, бензина - 400 тыс. баррелей, дистиллятов - 800 тыс. баррелей.

По словам старшего портфельного управляющего компании "Сбер Управление активами" Дмитрия Постоленко, "внешний фон в четверг в целом скалывается умеренно позитивным. Инфляция в США выросла до 5,4% в сентябре, превысив консенсус-прогноз на 0,1 процентного пункта. Сворачивание программы количественного смягчения может начаться уже в этом году. Кроме того, сегодня в фокусе данные по рынку труда США. Если первичные обращения за пособиями по безработице за прошлую неделю снизятся, то это может стать еще одним сигналом для скорого сокращения стимулирующих мер регулятором. Нефтяные котировки марки Brent торгуются выше $84 за баррель. Рынок позитивно реагирует на новость об увеличении спроса в Индии, третьем по величине импортере, на 19% год к году в сентябре. Благодаря сохранению высоких цен на нефть, ослаблению индекса доллара и успешному проведению аукционов по размещению ОФЗ накануне российская валюта уверенно держится крепче уровня 72 руб./$1. При этом краткосрочный диапазон для рубля в паре с долларом - 71,2-71,9 руб./$1".

В свою очередь аналитик Sberbank CIB Юрий Попов отмечает, что "рубль восстанавливается после избыточного падения накануне. Вчера данные по инфляции в США оказались выше ожиданий, а протокол последнего заседания ФРС подтвердил, что с ноября регулятор собирается ежемесячно сокращать покупки активов на $15 млрд. Тем не менее доллар глобально подешевел, а доходности US Treasuries снизились. Видимо, рынки опасались, что инфляция в США окажется более высокой, а протокол заседания ФРС будет выдержан в более "жесткой" манере. Сегодня рубль дорожает, поддерживаемый растущими ценами на нефть. Сырьевые товары, вероятно, продолжат расти в цене в ближайшие дни, и рубль восстановится еще больше и закрепится около отметки 71,7 руб./$1. Инвесторы ждут публикации индекса цен производителей в США за сентябрь. Эти данные особенно важны, так как в сентябре инфляция в промышленности Китая ускорилась до рекордных за последние десятилетия уровней".

"В четверг сформировался позитивный внешний фон для национальной валюты. Рынок нефти, как и глобальные фондовые рынки, торгуются в заметном плюсе. Интересна будет статистика по запасам нефти в США, что определит динамику сырья во второй половине дня в четверг, а, следовательно, и дальнейшую динамику пары "доллар-рубль". Вполне вероятно возвращение доллара к нижней границе диапазона 71,5-72,5 руб./$1", - считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов умеренно подросли 14 октября относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 5 базисных пунктов - до 6,93% годовых, а по кредитам на семидневный срок - на 7 базисных пунктов, до 7,05% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца увеличилась в четверг на 4 базисных пункта - до 7,77% годовых, а ставки на срок 1 месяц и 6 месяцев подросли за день на 5 базисных пунктов - до 7,38% и 7,82% годовых соответственно.