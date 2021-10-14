"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре.

"Высшие государственные лица РФ продолжают последовательно отстаивать позиции "Газпрома" и предлагать европейской стороне рациональные пути преодоления сложившегося на сегодняшний день газового кризиса и разработку долгосрочных механизмов сотрудничества. Если учесть падение собственного производства газа в Европе и волатильность поставок СПГ, трубопроводные поставки "Газпрома" несомненно представляют основной источник импорта газа для Европы. "Газпром", по всей видимости, поставит в 2021 году новый рекорд годового объема экспорта и рассматривает при этом возможность наращивания поставок в Китай по новому газопроводу ближе к концу текущего десятилетия. По акциям "Газпрома" мы сохраняем рейтинг "покупать", - отмечают аналитики банка Василий Мордовцев и Кирилл Бахтин.

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