Индекс Мосбиржи закроет торги четверга в диапазоне 4200-4290п - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию в четверг в диапазоне 4200-4290 пунктов, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Во второй половине четверга преобладают шансы повышения котировок акций на российском рынке. Впрочем, с учетом усиления инвестиционных рисков, потенциал роста представляется ограниченным. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи - диапазон 4200-4290 пунктов", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.