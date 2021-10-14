BCS Express рекомендует держать акции Delta Air Lines с целью $38

BCS Express рекомендует держать акции Delta Air Lines Inc. с целевой ценой $38 за штуку на горизонте года, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Delta Air Lines опубликовала ежеквартальную финансовую отчетность. В сравнении с 2019г выручка за квартал снизилась на 27%, до $9,15 млрд, что оказалось на $690 млн выше ожиданий консенсус-прогноза. Выручка от пассажиропотока была на 37% ниже уровня 2019г. Загрузка полетных мощностей составила 80%. В географическом разрезе выручка продолжила восстанавливаться в США (-28% к 2019г) и в Латинской Америке (-16%). Выручка от трансатлантических перелетов на 65%, а от Тихоокеанского региона на 80% ниже уровня 2019г", - пишут аналитики BCS Express.

Менеджмент также предоставил прогноз на IV квартал, согласно которому ожидается, что выручка будет на уровне 80% от выручки IV квартала 2019г. Операционные затраты (исключая затраты на топливо), по мнению менеджмента, увеличатся в IV кв. на 6-8%, что оказалось хуже ожиданий консенсус-прогноза. Прибыль на акцию превзошла ожидания консенсус-прогноза на $0,15 и составила $0,3.

"Несмотря на превзошедшие ожидания консенсуса результаты по основным показателям, в отчетности был ряд негативных моментов, которые привели к распродаже в акциях, - указывают аналитики. - Отметим, что выручка выше ожиданий получилась в основном за счет выручки от продажи другим компаниям продуктов нефтепереработки ($872 млн или 9,5% выручки квартала). Выручка без учета продаж нефтепереработки все еще на 34% ниже уровня 2019г. Также, выручка от бизнес-перевозок в квартале была на 38% ниже аналогичного показателя за 2019г, но со стороны корпораций спрос все еще на 60% ниже уровня 2019г и восстановлению перевозок бизнес-классом помог повышенный спрос со стороны физических лиц. Хотя прогноз по выручке на IV кв. выглядит позитивным, прогноз по росту затрат без учета топлива явно выглядит негативно".

Учитывая рост цен на нефть за последние месяцы, эксперты инвесткомпании ожидают увеличения затрат на топливо, которое с учетом текущих реалий будет сложно перенести на пассажиров через повышение стоимости билетов. По итогам отчетности стратеги сохраняют рекомендацию "держать" для акций Delta Air Lines Inc. с целевой ценой $38 (потенциал падения 8%) на инвестиционный горизонт 1 год.

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