"Финам" рекомендует покупать акции НЛМК с целью 300 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 300 руб. за штуку на горизонте до осени 2022г, отмечается в комментарии инвесткомпании.

13 октября "НЛМК" раскрыл операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2021г. Данные за 9 месяцев говорят о росте производства стали к сопоставимому периоду прошлого года на 7,6%, до 12,696 млн тонн, отмечает аналитик Алексей Калачев. Продажи при этом в годовом сравнении сократились на 6,9%, до 12,383 млн тонн, в основном за счет сокращения продаж полуфабрикатов на 21,2%, поскольку компания увеличила внутренние поставки слябов на свои зарубежные предприятия. Это снижение должно было быть компенсировано более высокими ценами реализации конечной металлопродукции, полагает эксперт.

Калачев указывает, что в квартальном сопоставлении выпуск стали в III квартале относительно II квартала 2021г сократился на 14,5%, до 3,867 млн тонн из-за приостановки в августе конвертерного цеха №2 для устранения последствий возгорания кислородно-распределительного пункта. При этом консолидированные продажи металлопродукции кв/кв сократились не так сильно благодаря запасам - на 4,2%, до 4,146 млн тонн. "Это сокращение, а также действие временных пошлин на экспорт металлопродукции, в основном также будет компенсировано более высокими ценами реализации. Мы ожидаем квартальных финансовых показателей и дивидендов, сопоставимых с предыдущим кварталом. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность "НЛМК" должна выйти через неделю, 21 октября 2021г", - отмечает стратег "Финама".

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