Вероятна краткосрочная консолидация цены нефти вблизи $83,5-84,5/барр. - "Русс-Инвест"

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent вблизи уровней $83,5-84,5 за баррель в краткосрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Евгений Колесников.

Цены на нефть продолжают расти на фоне повышения прогноза EIA относительно цен на нефть марки Brent, вследствие того, что мировые запасы нефти будут сокращаться более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, в основном из-за снижения мировых поставок нефти в конце 2021 года целым рядом производителей, отмечает эксперт.

EIA ожидает, что цены останутся вблизи текущих уровней до конца 2021 года, составив в среднем $81 за баррель в четвертом квартале 2021 года, что на $10 выше прогноза в прошлом месяце. В 2022 году EIA ожидает снижения цен до $72 за баррель, чему будет способствовать опережение добычи нефти над мировым потреблением.

Добыча нефти в США в этом году снизится на 260 тыс. б/с (пред. прогноз - 200 тыс. б/с), до 11,02 млн. б/с., а затем восстановится до 11,73 млн. б/с. Для сравнения, указывает Колесников, допандемический уровень, зафиксированный в ноябре 2019 года, составлял 12,96 млн. б/с.

"Цена нефти марки Brent в ходе торгов в четверг прибавляет порядка 1% и торгуется в районе отметки $84 за баррель. В краткосрочной перспективе наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация вблизи уровня $83,5-84,5 за баррель", - считает аналитик инвесткомпании.

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