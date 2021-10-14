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14 октября 2021 года 12:04
ПСБ рекомендует держать акции НЛМК
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует держать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), ожидая более слабых результатов за III квартал, говорится в обзоре банка. "Группа "НЛМК" в III квартале по ключевым позициям компания сократила объемы продаж. Так, плоский и сортовой прокаты России сократились на 15% и 9% соответственно на фоне инцидента в инфраструктуре обеспечения кислородом сталеплавильного производства Липецкой площадки в августе и последующих ремонтных работ. Добыча и переработка сырья сократилась на 6%. Единственный сегмент, который показал рост продаж - это НЛМК США (+17% кв/кв) на фоне высокого спроса на сталь и дополнительных мер по поддержке инфраструктурного строительства в США. Мы консервативно оцениваем результаты "НЛМК". По нашим оценкам, компания сильно подвержена риску со стороны неблагоприятной конъюнктуры для металлургов на китайском рынке, а также введенных недавно налогов. Мы ожидаем, что финансовые результаты компании за III квартал будут слабее предыдущих, рекомендуем "держать" акции НЛМК", - отмечают аналитики ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЛМК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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