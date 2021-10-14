Рынок акций РФ утром превысил 4280п по индексу Мосбиржи во главе с Газпромом и Интер РАО

Москва. 14 октября. Рынок акций РФ утром в четверг вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после публикации протокола сентябрьского заседания Федрезерва США, а также подорожавшей нефти (Brent превысила $84 за баррель); индекс Мосбиржи превысил 4280 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" и "Интер РАО", также раллируют не входящие в расчет индексов бумаги "Россетей".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4282,59 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1878,48 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,6%.

Доллар просел до 71,81 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (+2,6%), "Газпрома" (+2,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,3%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%).

Цена ноябрьского фьючерса на газ на хабе TTF на бирже ICE Futures утром в четверг выросла более чем на 8% и составила 101,5 евро за МВт/ч, или $1218 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Администрация президента США Джо Байдена не собирается вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток 2", как того добивается Конгресс и конкретно сенатор Тед Круз, сообщило издание Politico.

Газопровод "Северный поток 2" будет готов для работы в ближайшие дни, оператор магистрали ждет решения германских регуляторов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме "Российская энергетическая неделя". Он также заметил, что коммерческие поставки зависят от решения покупателей получать газ через данную магистраль.

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина, внешний фон утром в четверг выглядит позитивным: азиатские фондовые индексы растут вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть.

Потребительская инфляция в США в сентябре достигла в годовом выражении рекордного значения с 2008 года. Рынок свопов на ставку овернайт со 100-процентной вероятностью учел повышение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов уже в сентябре 2022 года. Квартальный отчет JPMorgan говорит о том, что американские потребители и бизнес не спешат увеличивать долговую нагрузку после сворачивания мер бюджетной поддержки. В Китае застройщик China Evergrande планирует продать небольшую часть активов накануне выплаты процентов по локальным облигациям.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в четверг растут акции "Интер РАО" и "Россетей" на фоне известий, что компании будут сотрудничать для реализации экспортных проектов в сфере электроэнергетики, уже определены рынки для совместной работы. Компания "Интер РАО" (5,1 рубля за акцию) выглядит перспективной, но надо учитывать наличие "медвежьих" сигналов на дневном графике. Кроме того, акции компаний электроэнергетики растут "ступеньками", после которых наступает локальный период консолидации. В августе в бумагах "Интер РАО" сформировался восходящий канал с верхней границей 5,2 рубля и нижней 4,55 рубля, так что ситуация под контролем "быков", несмотря на наличии "медвежьих" сигналов на дневном графике.

На нефтяном рынке коррекции пока нет, скорее есть боковая динамика и желание "быков" переставить котировки Brent на $90 за баррель. Все больше нефтяных аналитиков пишут о сценарии роста нефти до $90, а президент РФ Владимир Путин не исключает и $100 за баррель. При этом до ноябрьского заседания ОПЕК+ у "нефтемедведей" нет аргументов, чтобы снизить котировки, считает Верников.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ утром в четверг ожидаемо вышел из нисходящей коррекции благодаря позитивным сигналам с внешних площадок, индекс МосБиржи тянут вверх бумаги нефтегазового сектора.

Более 2% прибавляет в цене никель, что оказывает поддержку бумагам "Норникеля". Золото приостановило подъем, но есть ощущение, что драгметалл только начинает восходящий тренд. К уходу в защитные инструменты инвесторов зовут инфляционные процессы.

Есть большие сомнения в словах главы ФРС Джерома Пауэлла, что рост цен носит временный характер. Цены конечных товаров не могут не расти в условиях, когда только с начала года подавляющее большинство сырьевых ресурсов выросло на десятки процентов. Поэтому уже нет сомнений, что с ноября ФРС начнет сокращать объем выкупа активов с рынка. Сейчас этот фактор уже заложен в рынок, хотя возможен сильный удар вниз по американскому рынку после официального объявления о сворачивании программы.

Вполне возможно, что на росте инфляционных страхов произойдет ралли в золоте. Пока же сопротивлением для золота является отметка $1830 за тройскую унцию, а далее - весьма широкий диапазон $1900-1930 за унцию, полагает Антонов.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, в Китае рост индексов забуксовал, инвесторы стали осторожнее относиться к траектории денежно-кредитной политики Поднебесной, поскольку индекс промышленных цен достиг рекордно высокого уровня, а объем нового банковского кредитования не оправдал ожиданий.

Акции китайских девелоперов продолжили снижение в четверг, так как инвесторы видят риски долгового кризиса. Крупнейший застройщик республики China Evergrande Group, имеющий обязательства на сумму свыше $300 млрд и 1300 проектов в сфере недвижимости в более чем 280 городах, на этой неделе пропустил третий раунд выплаты процентов по своим международным облигациям.

В США поддержку рынку акций оказали позитивные квартальные отчетности компаний BlackRock (SPB: BLK) и JPMorgan. В четверг продолжит набирать обороты сезон отчетности в США - до открытия американского рынка отчитаются банки Bank of America, Morgan Stanley (SPB: MS) и Citigroup.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи постарается вернуться к отметке 4300 пунктов.

Учитывая устойчивый повышенный инфляционный фон, угрожающий потребительской активности, а также избыток ликвидности в финансовом секторе, программы Федрезерва по выкупу активов уже выглядят неактуальными. Что в текущих условиях более важно, так это ожидания ФРС по ставке - пока, согласно "минуткам", ряд представителей Федрезерва отметили, что ситуация в экономике оправдывает сохранение ставок у нулевых уровней "на протяжении следующей пары лет". Снятие риска более раннего повышения ключевой ставки в США позитивно было встречено инвесторами: "длинные" долларовые ставки чуть просели (доходность 10-летних UST отступила ниже 1,56%), а секторы, чувствительные к ставкам и потребительской активности, подросли.

Стабилизация внешнего фона и крепость нефтяных котировок в четверг вернут интерес к просевшим российским "фишкам" и могут поднять индекс МосБиржи к верхней границе коридора 4250-4300 пунктов, считает Локтюхов.

В США в среду индексы акций S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,3-0,7% после публикации протокола заседания ФРС, Dow Jones не изменился.

Протокол сентябрьского заседания Федрезерва показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии, пишет MarketWatch.

В четверг в Азии также преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, биржи Гонконга закрыты из-за Праздника двойной девятки), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,6%).

Китайский фондовый рынок колебался между ростом и снижением после публикации статданных, показавших рекордный подъем цен производителей в стране в прошлом месяце.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в сентябре подскочили на 10,7% в годовом выражении на фоне роста стоимости сырьевых товаров, в частности, угля и другого сырья, используемого электростанциями, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Подъем был отмечен по итогам девятого месяца подряд и стал самым значительным с начала публикации этих данных в октябре 1996 года.

Тем временем, темпы роста потребительских цен в КНР в сентябре замедлились до минимума с марта на фоне снижения стоимости продуктов питания и, в частности, свинины. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,7% в годовом выражении после повышения на 0,8% в августе.

На нефтяном рынке цены в четверг также растут. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $84,03 за баррель (+1% и -0,3% в среду), ноябрьская цена WTI - $81,2 за баррель (+0,9% и -0,3% накануне).

Давление на рынок по-прежнему оказывает энергетический кризис в Европе и Азии, способствующий увеличению спроса на нефть при сдержанном наращивании добычи странами ОПЕК+.

Запасы нефти в США на прошлой неделе, согласно данным Американского института нефти (API), выросли на 5,123 млн баррелей после повышения на 951 тыс. баррелей неделей ранее.

Официальные данные о запасах в США будут обнародованы в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 500 тыс. баррелей, бензина - 400 тыс. баррелей, дистиллятов - 800 тыс. баррелей.

Хотя данные API говорят о максимальном с марта недельном скачке запасов нефти в США, аналитики Citigroup полагают, что к концу года резервы резко сократятся на фоне перехода бизнеса с использования существенно подорожавшего газа на нефть. Это, по их мнению, может привести к скачку цен до отметки в $90 за баррель.

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в среду повысило прогноз средней цены Brent на текущий год до $81 за баррель с $71 за баррель. EIA также подняло прогнозы средней стоимости Brent и WTI на 2022 год.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+40,9%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+24,1%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+23,8%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+19,3%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+18,2%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+16,4%), "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+11,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+8%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+7,4%), "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+7%).

Подросли акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+0,8%) на фоне отчета за III квартал: ритейлер увеличил общие продажи (GMV) на 16,4% по сравнению с показателем за III квартал 2020 года, до 49,5 млрд рублей (с НДС). Чистая выручка выросла на 14%, до 43,9 млрд рублей, сообщила компания.

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-8,9%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-7,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-6,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 24,75 млрд рублей (из них 7,2 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,12 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,75 млрд рублей на акции "Норникеля").