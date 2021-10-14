Цене золота для среднесрочного роcта нужно закрепиться выше $1830-1835/унц. - BCS Express

Цене золота необходимо закрепиться выше уровней $1830-1835 за тройскую унцию для перспективы продолжения среднесрочного роcта, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"В комментариях экономистов и аналитиков крупных инвестдомов все более "мейнстримным" становится мнение, что инфляционное давление в развитых странах не является краткосрочным и временным, а принимает устойчивый характер. В этих условиях возвращается спекулятивный спрос на золото, традиционно воспринимаемого в качестве "хеджа" от разгона индекса потребительских цен. В среду стоимость тройской унции поднялась до $1790. Пока это еще не однозначное начало устойчивого подъема, но уже сигнализирует о смене депрессивной динамики текущей осени. Для формирования более серьезного паттерна, указывающего на перспективы продолжения среднесрочного роcта, фьючерсам на золото необходимо закрепляться выше ближайшего целевого сопротивления $1830-1835. В таком случае следующие таргеты сместятся выше $1900", - пишет аналитик инвесткомпании.

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