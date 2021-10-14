Ориентир для цены нефти на четверг - $83-85/барр. - ПСБ

Вероятным ориентиром для котировок нефти в четверг станет диапазон $83-85 за баррель Brent, отмечается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Котировки нефти Brent в четверг снова перешли к росту при поддержке статданных от API. Так, хотя запасы сырой нефти выросли на 5,2 млн барр., запасы бензина снизились на 4,6 млн барр., запасы дистиллятов - сократились на 2,7 млн барр. ОПЕК в своем ежемесячном обзоре понизил прогноз по росту мирового спроса на нефть на этот год, но подчеркнул, что высокие цены на газ по мере приближения зимы могут потенциально стимулировать рост спроса на нефть. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. Если данные выйдут схожими с API, цены на нефть могут получить дополнительный краткосрочный импульс к росту. Ориентируемся в четверг на диапазон $83-85/барр. Brent", - пишет аналитик ПСБ.

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